ВИДЕО ⟩ Встревоженный читатель: почему полиция оцепила часть дороги в Ласнамяэ?

Сегодня, 21 ноября, около 17:20 читатель Rus.Postimees наблюдал необычную картину: полицейские оцепили участок дороги на Ляэнемере-теэ возле магазина Rimi в Ласнамяэ и что-то активно искали на газоне.
«Перекрыта часть тротуара и часть дороги. На газоне полицейские что-то активно ищут с фонариком. Может, пулю или наркотики. Есть ли опасность для местных жителей?» - задался вопросом обеспокоенный читатель.
Rus.Postimees отправил запрос в полицию с просьбой прокомментировать данный инцидент. Опубликуем их комментарий при первой возможности.