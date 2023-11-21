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ВИДЕО ⟩ Встревоженный читатель: почему полиция оцепила часть дороги в Ласнамяэ?

rus.postimees.ee
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Сегодня, 21 ноября, около 17:20 читатель Rus.Postimees наблюдал необычную картину: полицейские оцепили участок дороги на Ляэнемере-теэ возле магазина Rimi в Ласнамяэ и что-то активно искали на газоне.

«Перекрыта часть тротуара и часть дороги. На газоне полицейские что-то активно ищут с фонариком. Может, пулю или наркотики. Есть ли опасность для местных жителей?» - задался вопросом обеспокоенный читатель.

Полиция что-то активно ищет на Ляэнемере-теэ.
Полиция что-то активно ищет на Ляэнемере-теэ. Фото: Фото читателя.

Rus.Postimees отправил запрос в полицию с просьбой прокомментировать данный инцидент. Опубликуем их комментарий при первой возможности.

Полиция что-то активно ищет на Ляэнемере-теэ.
Полиция что-то активно ищет на Ляэнемере-теэ. Фото: Фото читателя.
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