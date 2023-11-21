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Украинский боец, потерявший ноги: когда меня наконец заставили сесть, я был как младенец

Кадри Таммепуу
, журналист
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В Ида-Таллиннской центральной больнице протезы мирового класса украинскому бойцу Олегу настраивает мастер-протезист Мадис Пыри, который сам потерял обе ноги, будучи солдатом Сил обороны во время миссии в Афганистане.
В Ида-Таллиннской центральной больнице протезы мирового класса украинскому бойцу Олегу настраивает мастер-протезист Мадис Пыри, который сам потерял обе ноги, будучи солдатом Сил обороны во время миссии в Афганистане. Фото: Madis Veltman

Подобно тому, как в советское время в больнице Магдалеэна, которая тогда называлась четвертой больницей, лечили избранных – в основном членов Коммунистической партии, – сегодня здесь получают современные протезы лишь немногие украинские бойцы, потерявшие ногу.

Однако в стране, борющейся за свою свободу, в сотни раз больше людей, нуждающихся в помощи, потому что война, начатая российскими оккупантами, массово калечит людей.

В палате на шестом этаже медицинского корпуса Магдалеэна Ида-Таллиннской центральной больницы Саша из Житомира засиял, как украинское летнее солнце, когда увидел журналиста. «А вы садитесь, что же вы стоите – смотрите, у нас там стулья есть», – указывает боец ​​на сиденье у стены. Саша только что вернулся с тренировки, где ему приходилось, не падая, подниматься по лестнице, и ходить по наклонной поверхности на временные протезы. «Я был как начинающий циркач на высоких ходулях – пошатывался и запинался. У меня всегда должна быть возможность схватиться за что-нибудь руками».

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