Украинский боец, потерявший ноги: когда меня наконец заставили сесть, я был как младенец

Однако в стране, борющейся за свою свободу, в сотни раз больше людей, нуждающихся в помощи, потому что война, начатая российскими оккупантами, массово калечит людей.

В палате на шестом этаже медицинского корпуса Магдалеэна Ида-Таллиннской центральной больницы Саша из Житомира засиял, как украинское летнее солнце, когда увидел журналиста. «А вы садитесь, что же вы стоите – смотрите, у нас там стулья есть», – указывает боец ​​на сиденье у стены. Саша только что вернулся с тренировки, где ему приходилось, не падая, подниматься по лестнице, и ходить по наклонной поверхности на временные протезы. «Я был как начинающий циркач на высоких ходулях – пошатывался и запинался. У меня всегда должна быть возможность схватиться за что-нибудь руками».