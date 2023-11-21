Государственные СМИ: в России был арестован француз, пересекший границу из Эстонии

В России был задержан гражданин Франции, который, как утверждается, незаконно пересек границу из Эстонии. По этому факту было начато уголовное дело, сообщает российское государственное СМИ во вторник, ссылаясь на сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ).