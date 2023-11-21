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Государственные СМИ: в России был арестован француз, пересекший границу из Эстонии

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Река Нарва.
Река Нарва. Фото: Peeter Kümmel / Sakala

В России был задержан гражданин Франции, который, как утверждается, незаконно пересек границу из Эстонии. По этому факту было начато уголовное дело, сообщает российское государственное СМИ во вторник, ссылаясь на сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Было установлено, что задержанный является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересек границу Российской Федерации, минуя пункты пропуска на эстонско-российской границе и переплывая Нарву на лодке», - цитирует сообщение ФСБ государственное информационное агентство РИА Новости.

Возбуждено дело по ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ). Иностранца отправили в СИЗО на 30 суток.

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