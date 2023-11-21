Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил в прямом эфире Postimees, что, если организованное Россией миграционное давление затронет и Эстонию, нам тоже придется закрыть погранпункты. Министр не считает разумным превентивное закрытие погранпунктов, в то же время он не исключает, что вся восточная граница Европы может быть закрыта по мере продвижения пересекающих границу на юг.
Ситуация накаляется ⟩ Глава МВД: не исключено, что и Эстонии придется закрыть погранпункты
- Из-за миграционного давления Финляндия закрыла четыре пограничных пункта в южной части страны. Из-за этого могут ли использовать для въезда в Евросоюз наши пограничные пункты?
- Помимо закрытия четырех пограничных пунктов, финны также изменили часы работы других погранпунктов. Погранпункты больше не открыты так долго, как раньше, поэтому нет возможности ими воспользоваться и предпринять еще больше попыток незаконного пересечения границы.
Понятно, что организацией такой миграции занимаются непосредственно российские власти, которые доставляют людей к границе. Гражданам третьих стран разрешается въезжать в Евросоюз, хотя у них нет законных оснований для въезда сюда. Если в октябре число мигрантов в Финляндии составляло 32 человека, то в ноябре оно превысило 700. Не может просто так случиться, что откуда-то за месяц появляется столько людей, желающих попасть в Финляндию.
На прошлой неделе границу Эстонии пытались пересечь 119 человек, всех их отправили обратно. Вчера (понедельник - прим.ред.) на эстонско-российской границе было 11 человек, желающих попасть в Эстонию. У нас была информация, что эти 11 сирийских беженцев часами стояли на погранпункте с российской стороны. В какой-то момент вынесли камеру, чтобы заснять пересечение границы, а затем этих людей отправили на эстонскую сторону.
Наша полиция проверила их и отправила обратно. Однако, поскольку это засняли русские, то все уже есть в интернете и в новостях. Так что нет ничего случайного. Все используется как информационная операция, и вместе с этим формируется отношение российского общества. С помощью таких видео Эстонию можно показать как страну, где не соблюдаются права человека.
Это видео распространяется в соцсетях и выглядит как заранее спланированный сценарий: один из мужчин, у которого нет никаких законных оснований для въезда в ЕС, на границе в какой-то момент даже падает на колени перед эстонским полицейским. Все это снимается с российской стороны на камеру. Далее в видео мужчины ругают Эстонию и хвалят Россию.
За всем, конечно, стоит война в Украине, поскольку месседж в том, что к украинцам относятся так, а ко всем остальным относятся по-другому.
- В случае с Финляндией, вероятно, это уже серьезное нападение, премьер-министр Финляндии также заявил, что они готовы закрыть все погранпункты.
- Россия, конечно, тестирует, как отреагирует Финляндия и хватит ли у них решимости действовать. На данный момент видно, что Финляндия обладает такой решимостью. Сейчас Россия вывозит мигрантов на север, поскольку они уже не могут поехать на юг. Большинство пересекающих границу - молодые мужчины, и нет никаких сомнений в том, для чего их используют.
Если Финляндия будет вынуждена закрыть все пограничные пункты в один момент, можно предположить, что при желании Москвы эти люди будут доставлены к границе Эстонии. До сих пор нам удавалось работать без закрытия пограничных пунктов. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать и дальше, но если эти люди из-за холода начнут двигаться на юг, нам, возможно, в какой-то момент придется закрыть наши погранпункты. Если пересекающие границу продолжат двигаться на юг, это может привести к ситуации, когда вся восточная граница Европы будет закрыта.
- В отличие от своих соседей, Эстонию до сих пор обходили стороной такие пограничные нападения. Поскольку в Финляндии и у наших южных соседей были такие нападения разными, стоит ли нам опасаться, что мы можем пострадать от какого-то третьего варианта пересечения границы?
- Мы не знаем точно, что думают по ту сторону границы, но готовимся ко всему. Это также причина, по которой мы поддерживаем связь с финской стороной как на полицейском, так и на министерском уровне, а также с нашими польскими коллегами.
Сотрудники нашего Департамента полиции и погранохраны помогали на границах Латвии и Литвы, а также в Польше, чтобы набраться опыта. Там были разные ситуации – более жестокие и менее жестокие. Так что опыт у нас есть. Мы также провели обсуждения с министрами соседних стран о том, как координировать нашу деятельность. Поэтому чем больше нападают, тем больше готовимся.
- Наверное, нет смысла превентивно закрывать границы, поскольку закрытие границы тоже приведет к проблемам, и тогда наши местные жители тоже не смогут пересечь границу?
- Даже если бы мы закрыли все погранпункты или если бы это сделала Финляндия, одна дыра должна была остаться. Гражданин Эстонии всегда должен иметь возможность въехать в Эстонию с востока. Полностью закрыть погранпункт невозможно.
Есть несколько другая логика. Конечно, можно закрыть и превентивно, но если взять, к примеру, Ида-Вирумаа, где многие люди с низкими доходами пересекают границу за колбасой и делают это, несмотря на рекомендации не ехать в Россию. Они все еще ходят, и теперь это тоже в каком-то смысле вопрос выбора: закроем ли мы границу, и они на нас будут злится, или действия России спровоцируют такую ситуацию, и мы дадим им возможность злиться на Россию.
Лухамаа является важным транзитным каналом для европейцев. Это вопрос стратегии, закроет ли Эстония его превентивно или в качестве реакции на действия России. Я думаю, что второй вариант лучше - от просто закрытия пограничного пункта, возможно, не будет большой пользы, скорее нам придется начать решать новые проблемы.
- Если в Финляндии давление на пограничных пунктах, то у наших южных соседей прорывались через границу в произвольных местах. Этот вариант ведь хуже, поскольку поначалу он может остаться незамеченным?
- В конце концов, мы все-таки заметим, а пограничный забор не мешает пересечению границы, а замедляет его. Такие примеры есть в Латвии, Литве и Польше, а также на границе США и Мексики. Пограничный забор замедляет движение, но люди все равно пересекают границу. Пересекающим границу предоставляются средства для преодоления пограничного барьера.
Важно, чтобы погранслужба смогла отреагировать. В случае с Латвией мы убедились, что камеры и устройства наблюдения позволяют определить, откуда вы пришли. Ведь есть дорожная сеть, которая логически определяет, куда вы начнете двигаться, и в конце концов пересекшего границу все равно поймают, возможно, в нескольких километрах от границы. Мы это практикуем и готовы к этому. Проблема не в пограничном пункте или зеленой границе.
Если пересечение границ действительно будет таким же массовым, как у наших соседей, на помощь также придут Силы обороны. Мы отработали сотрудничество с Кайтселийтом, а также со Спасательным департаментом и даже с судьями - чтобы, если будут поступать запросы о международной защите, их можно было быстро обработать. Судья выезжает на границу, и при необходимости мы можем сразу же отправить их обратно с границы.
Является ли самой худшей ситуация, когда нелегальным пересекшим границу удалось проникнуть в страну?
Мы делаем все, чтобы не допустить их попадания в страну. До сих пор это успешно удавалось делать.