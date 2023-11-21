Ситуация накаляется ⟩ Глава МВД: не исключено, что и Эстонии придется закрыть погранпункты

- В отличие от своих соседей, Эстонию до сих пор обходили стороной такие пограничные нападения. Поскольку в Финляндии и у наших южных соседей были такие нападения разными, стоит ли нам опасаться, что мы можем пострадать от какого-то третьего варианта пересечения границы?

- Мы не знаем точно, что думают по ту сторону границы, но готовимся ко всему. Это также причина, по которой мы поддерживаем связь с финской стороной как на полицейском, так и на министерском уровне, а также с нашими польскими коллегами.

Сотрудники нашего Департамента полиции и погранохраны помогали на границах Латвии и Литвы, а также в Польше, чтобы набраться опыта. Там были разные ситуации – более жестокие и менее жестокие. Так что опыт у нас есть. Мы также провели обсуждения с министрами соседних стран о том, как координировать нашу деятельность. Поэтому чем больше нападают, тем больше готовимся.

- Наверное, нет смысла превентивно закрывать границы, поскольку закрытие границы тоже приведет к проблемам, и тогда наши местные жители тоже не смогут пересечь границу?

- Даже если бы мы закрыли все погранпункты или если бы это сделала Финляндия, одна дыра должна была остаться. Гражданин Эстонии всегда должен иметь возможность въехать в Эстонию с востока. Полностью закрыть погранпункт невозможно.