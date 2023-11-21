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УГЛУБЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ⟩ Венгры, проживающие в Украине, отказываются играть роль марионеток Орбана

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает с обращением к партии Fidesz в Будапеште 18 ноября.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает с обращением к партии Fidesz в Будапеште 18 ноября. Фото: ATTILA KISBENEDEK

Этнические венгры, проживающие на западе Украины, не согласны с тем, что Виктор Орбан использует их в своих политических играх против Украины, сообщает «Радио Свободная Европа».

В 1500 километрах западнее линии фронта между Россией и Украиной находится община этнических венгров. Это гористая местность, окруженная четырьмя странами-членами ЕС. Город Берегово с красными крышами находится всего в семи километрах от границы с Венгрией. Именно здесь находится центр украинского венгерского меньшинства численностью в 100 000 человек. В этом регионе венгерские флаги развеваются наряду с украинскими, описывает ситуацию журналист Радио Свободная Европа.

Премьер-министр Венгрии Орбан пытается использовать языковой вопрос венгров этого региона как отдельное оружие, чтобы помешать Украине присоединиться к ЕС. В конце сентября Венгрия заявила, что Киев должен отменить закон, действующий с 2017 года, согласно которому дети старше 10 лет во всей Украине должны получать образование на украинском языке.

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