УГЛУБЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ⟩ Венгры, проживающие в Украине, отказываются играть роль марионеток Орбана

В 1500 километрах западнее линии фронта между Россией и Украиной находится община этнических венгров. Это гористая местность, окруженная четырьмя странами-членами ЕС. Город Берегово с красными крышами находится всего в семи километрах от границы с Венгрией. Именно здесь находится центр украинского венгерского меньшинства численностью в 100 000 человек. В этом регионе венгерские флаги развеваются наряду с украинскими, описывает ситуацию журналист Радио Свободная Европа.