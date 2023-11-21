Этнические венгры, проживающие на западе Украины, не согласны с тем, что Виктор Орбан использует их в своих политических играх против Украины, сообщает «Радио Свободная Европа».
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УГЛУБЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ⟩ Венгры, проживающие в Украине, отказываются играть роль марионеток Орбана
В 1500 километрах западнее линии фронта между Россией и Украиной находится община этнических венгров. Это гористая местность, окруженная четырьмя странами-членами ЕС. Город Берегово с красными крышами находится всего в семи километрах от границы с Венгрией. Именно здесь находится центр украинского венгерского меньшинства численностью в 100 000 человек. В этом регионе венгерские флаги развеваются наряду с украинскими, описывает ситуацию журналист Радио Свободная Европа.