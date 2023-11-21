Вт, 21.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Новости в 7» за 21 ноября: парламентская демократия в тупике, сбор подписей под петицией «Кая, уходи!», ситуация на границе в Нарве, первая в стране украинская радиостанция

Kanal 7
Facebook
Comments

Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Тупик парламентской демократии: чтобы избежать долгой обструкции со стороны оппозиции, важные законопроекты вновь увязывают с голосованием по доверию правительству. Эту практику уже критиковал президент, но у коалиции нет другого выхода.

- «Кая, уходи!» Центристская партия организовала сбор подписей под петицией об отставке премьер-министра. В студии член правления партии, депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев

- На границе все спокойно. Пока. Что происходит на КПП в Нарве и как эстонские пограничники готовятся к возможному наплыву нелегалов, выяснял наш кореспондент в регионе

- Это интересно: на улице Юмера вскрыли посылочный автомат Omniva; шляпа Наполеона продана на аукционе за 2,1 миллиона долларов; бесстрашный кот дал отпор дикому медведю и создание самого длинного парика в мире

- В Таллинне начала работу первая украинская радиостанция DRUZI. На открытии собрались не только украинцы, проживающие в Эстонии и местные жители, но и наша съёмочная группа

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 21 ноября.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх