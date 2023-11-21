Заседание Совета по гособороне Эстонии отложено

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента, пояснив, что заседание Совета гособороны было отложено по просьбе спикера Рийгикогу Лаури Хуссара.

«Спикер Рийгикогу проинформировал президента о том, что в связи с работой парламента члены Совета гособороны, являющиеся депутатами Рийгикогу, не смогут присутствовать на заседании. Важно, чтобы и члены парламента присутствовали на заседании Совета гособороны. Однако в эту среду в Рийгикогу будут обсуждаться семь законопроектов, связанных с вопросом о доверии правительству», - передала пресс-служба.

Пресс-служба канцелярии президента напомнила, что Совет гособороны должен был обсудить ход российской войны против Украины и дальнейшие действия Эстонии в поддержку Украины.

«В центре внимания совета будут, в частности, война России против Украины, связанные с ней международные и региональные события, а также дальнейшая ключевая деятельность Эстонии в поддержку Украины, в том числе на международном уровне», - отметили в пресс-службе.

Совет гособороны является консультативным органом при президенте Эстонии. В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по международным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, командующий Силами обороны.