Фото ⟩ Более 50 погибших: прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам трагедии в рижском магазине Maxima

Во вторник, 21 ноября, исполнилось 10 лет со дня трагедии в Золитуде - когда при крушении супермаркета Maxima погибли 54 человека и еще десятки получили ранения. Это крупнейшая катастрофа со времен восстановления независимости Латвии.

Галерея: Мероприятие памяти погибших в трагедии в Золитуде

Среди погибших и раненых были и несколько спасателей. Чтобы оглянуться на события этих дней и поделиться своими мыслями, службы и сотрудники, участвовавшие в спасательных и восстановительных работах, были приглашены на встречу в 9.30 в зал заседаний Рижской думы.

На встречу были приглашены представители Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, Департамента благосостояния Рижской думы и полиции Рижского самоуправления.

В 17.00 прошло памятное мероприятие на месте трагедии, которое в настоящее время преобразуется в парк памяти.

Выступили хор Ave sol и виолончелист Ивар Безпрозванов.

После памятного концерта в небо были направлены 54 лазерных луча, символизирующих 54 человек, погибших в этой трагедии.

В момент обрушения здания магазина, то есть с 17.41 до 17.44, в память о жертвах трагедии были включены пожарные сирены, после чего наступила минута молчания.

Среди участников мероприятия были родственники погибших и жертвы трагедии, а также участники спасательной операции, представители государства и самоуправления, жители Золитуде и люди со всей Латвии.

После памятного мероприятия посетители смогли возложить цветы и зажечь свечи.