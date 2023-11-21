Чтобы почтить память погибших в золитудской трагедии, сегодня, 21 ноября, на месте трагедии в Риге прошла памятная акция, а в Рижской думе собрались представители служб, участвовавших в ликвидации последствий произошедшего, пишет Rus.TVNET.
Фото ⟩ Более 50 погибших: прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам трагедии в рижском магазине Maxima
Во вторник, 21 ноября, исполнилось 10 лет со дня трагедии в Золитуде - когда при крушении супермаркета Maxima погибли 54 человека и еще десятки получили ранения. Это крупнейшая катастрофа со времен восстановления независимости Латвии.
Галерея: Мероприятие памяти погибших в трагедии в Золитуде
Среди погибших и раненых были и несколько спасателей. Чтобы оглянуться на события этих дней и поделиться своими мыслями, службы и сотрудники, участвовавшие в спасательных и восстановительных работах, были приглашены на встречу в 9.30 в зал заседаний Рижской думы.
На встречу были приглашены представители Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, Департамента благосостояния Рижской думы и полиции Рижского самоуправления.
В 17.00 прошло памятное мероприятие на месте трагедии, которое в настоящее время преобразуется в парк памяти.
Выступили хор Ave sol и виолончелист Ивар Безпрозванов.
После памятного концерта в небо были направлены 54 лазерных луча, символизирующих 54 человек, погибших в этой трагедии.
В момент обрушения здания магазина, то есть с 17.41 до 17.44, в память о жертвах трагедии были включены пожарные сирены, после чего наступила минута молчания.
Среди участников мероприятия были родственники погибших и жертвы трагедии, а также участники спасательной операции, представители государства и самоуправления, жители Золитуде и люди со всей Латвии.
После памятного мероприятия посетители смогли возложить цветы и зажечь свечи.
21 ноября при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде 54 человека погибли и десятки получили серьезные травмы. За десять лет дело в отношении виновных прошло две судебные инстанции, но до сих пор не вынесен окончательный приговор. В первых двух инстанциях виновным был признан только инженер-строитель Ивар Сергетс.