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Студия Postimees: экономика переохладилась?

13:00 главный экономист Swedbank
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Кредиты стали большой роскошью, рост цен не прекращается. Когда начнет снижаться ставка Euribor, а экономика перезагрузится? Пойдут ли сокращения работников на спад?

О последствиях роста процентных ставок и цен расскажет в студии Rus.Postimees главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Следите за прямым эфиром в 13:00!

  • Какие предпосылки должны появиться, чтобы ставка Euribor начала снижаться?
  • Когда это может произойти?
  • Почему жители Эстонии платят самые высокие проценты по жилищному кредиту в Еврозоне? 
  • Как рост ключевой ставки отразился на рынке жилищного кредитования и бизнесе? 
  • В Евросоюзе в III квартале пик банкротств пошел на спад, но при этом стало больше сокращенных. А какова ситуация в Эстонии?
  • Безработица составила 7,3% в III квартале. Стоит ли ожидать ее дальнейшего роста?
  • Годовая инфляция в Эстонии вновь выше среднего по ЕС: 4,9% в октябре в годовом разрезе. Почему?
  • Банк Эстонии бьет тревогу: падает экспорт и промышленный сектор, сокращаются показатели розничных продаж. Как избежать дальнейшего ухудшения?
  • По прогнозу Еврокомиссии, Эстонию ждет самый большой экономический спад в ЕС. Почему позитивные прогнозы не оправдались?
  • Что нужно предпринять?
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