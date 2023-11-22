Студия Postimees: экономика переохладилась?

Кредиты стали большой роскошью, рост цен не прекращается. Когда начнет снижаться ставка Euribor, а экономика перезагрузится? Пойдут ли сокращения работников на спад?
О последствиях роста процентных ставок и цен расскажет в студии Rus.Postimees главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Следите за прямым эфиром в 13:00!
- Какие предпосылки должны появиться, чтобы ставка Euribor начала снижаться?
- Когда это может произойти?
- Почему жители Эстонии платят самые высокие проценты по жилищному кредиту в Еврозоне?
- Как рост ключевой ставки отразился на рынке жилищного кредитования и бизнесе?
- В Евросоюзе в III квартале пик банкротств пошел на спад, но при этом стало больше сокращенных. А какова ситуация в Эстонии?
- Безработица составила 7,3% в III квартале. Стоит ли ожидать ее дальнейшего роста?
- Годовая инфляция в Эстонии вновь выше среднего по ЕС: 4,9% в октябре в годовом разрезе. Почему?
- Банк Эстонии бьет тревогу: падает экспорт и промышленный сектор, сокращаются показатели розничных продаж. Как избежать дальнейшего ухудшения?
- По прогнозу Еврокомиссии, Эстонию ждет самый большой экономический спад в ЕС. Почему позитивные прогнозы не оправдались?
- Что нужно предпринять?