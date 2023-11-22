Каю Каллас переизбрали председателем Партии реформ, Маргус Цахкна избран главой «Ээсти 200». В обеих партиях выборы состоялись на фоне сильного падения рейтингов, при этом реформисты на безальтернативной основе переизбрали действующего главу, словно послав сигнал, что свой курс партия считает верным, партия «Ээсти 200» провела внеочередные выборы, тем самым признав, что чувствует нужду в изменениях. О том, помогут ли партиям эти шаги, ведущий передачи Rus.Postimees «На кухне» в 15.00 поговорит с политологом Пеэтером Таймом.
Объясняет политолог Пеэтер Тайм: в эстонских партиях возник дефицит внутренней демократии?
- Реформистов упрекают в том, что они на фоне изрядного недовольства Каей Каллас и в обществе, и среди рядовых членов партии, сузили пространство для выражения этого недовольства и не допустили того, чтобы кто-то бросил Каллас вызов, партии «Ээсти 200» ставят на вид, что выборы нового председателя были организованы очень спешно, что вызвало ощущение, что Маргуса Цахкна не выбрали, а, по сути, назначили председателем в очень узком кругу высшей элиты партии. Справедливы ли упреки в том, что в двух правящих эстонских партиях наблюдается довольно сильный кризис внутренней демократии?
- «Ээсти 200» выбирала нового председателя из двух кандидатов, но была слишком уж заметна разница между их весовыми категориями, глава МИДа против человека, про которого, возможно, никто толком и не знал, что он входит в «Ээсти 200», до того момента, как он заявил о своих амбициях баллотироваться. Ко всему прочему, Арко Окк пошел на выборы с крайне непривычной для «Ээсти 200» повесткой, с призывами «понять и Россию»; нет ли ощущения, что это была имитация конкуренции на выборах, и в действительности это как раз сторонники Маргуса Цахкна убедили Арко Окка баллотироваться, чтобы на фоне его такой «фриковой» программы обеспечить фавориту убедительную поддержку?
- На выборах в правление Партии реформ исключительно высокие результаты показали Кристен Михал и Ханно Певкур. Можно ли сказать, что вот это убедительное лидерство Михала и Певкура, по большому счету, и очерчивает круг кандидатов в преемники Каи Каллас? И что имея двух объективно имеющих «естественную» популярность в партии членов, реформисты не начнут искать кого-то в «искусственные» лидеры, когда Кая Каллас, например, решит отправиться работать в Брюссель?
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