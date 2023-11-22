Объясняет политолог Пеэтер Тайм: в эстонских партиях возник дефицит внутренней демократии?

- Реформистов упрекают в том, что они на фоне изрядного недовольства Каей Каллас и в обществе, и среди рядовых членов партии, сузили пространство для выражения этого недовольства и не допустили того, чтобы кто-то бросил Каллас вызов, партии «Ээсти 200» ставят на вид, что выборы нового председателя были организованы очень спешно, что вызвало ощущение, что Маргуса Цахкна не выбрали, а, по сути, назначили председателем в очень узком кругу высшей элиты партии. Справедливы ли упреки в том, что в двух правящих эстонских партиях наблюдается довольно сильный кризис внутренней демократии?

- «Ээсти 200» выбирала нового председателя из двух кандидатов, но была слишком уж заметна разница между их весовыми категориями, глава МИДа против человека, про которого, возможно, никто толком и не знал, что он входит в «Ээсти 200», до того момента, как он заявил о своих амбициях баллотироваться. Ко всему прочему, Арко Окк пошел на выборы с крайне непривычной для «Ээсти 200» повесткой, с призывами «понять и Россию»; нет ли ощущения, что это была имитация конкуренции на выборах, и в действительности это как раз сторонники Маргуса Цахкна убедили Арко Окка баллотироваться, чтобы на фоне его такой «фриковой» программы обеспечить фавориту убедительную поддержку?

- На выборах в правление Партии реформ исключительно высокие результаты показали Кристен Михал и Ханно Певкур. Можно ли сказать, что вот это убедительное лидерство Михала и Певкура, по большому счету, и очерчивает круг кандидатов в преемники Каи Каллас? И что имея двух объективно имеющих «естественную» популярность в партии членов, реформисты не начнут искать кого-то в «искусственные» лидеры, когда Кая Каллас, например, решит отправиться работать в Брюссель?