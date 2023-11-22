Политолог Пеэтер Тайм: Маргус Цахкна выбран главой «Ээсти 200» демократично, Кая Каллас пристрастилась к вотумам доверия

- Лидерами партий становятся те, кто приносят партии больше всего голосов на выборах
- Переход в стан реформистов Юферевой-Скуратовски стал большой победой Партии реформ
- Страх общества перед деструктивностью EKRE помогает правящим партиям
Каю Каллас переизбрали председателем Партии реформ, Маргус Цахкна избран главой «Ээсти 200». В обеих партиях выборы состоялись на фоне сильного падения рейтингов, при этом реформисты на безальтернативной основе переизбрали действующего главу, словно послав сигнал, что свой курс партия считает верным, а партия «Ээсти 200» провела внеочередные выборы, тем самым признав, что чувствует нужду в изменениях. О том, помогут ли партиям эти шаги, в передаче портала Rus.Postimees «На кухне» порассуждал политолог Пеэтер Тайм.