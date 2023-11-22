Политолог Пеэтер Тайм: Маргус Цахкна выбран главой «Ээсти 200» демократично, Кая Каллас пристрастилась к вотумам доверия

В Эстонии сейчас сложилась определенная политическая картина, которую я только что описал, то есть имеется множество людей, которые рассержены на Каю Каллас, но все равно считают, что альтернативы ей нет. Да, пара фургонов уехала в Россию, но что тут сделаешь; все равно ее нужно и дальше поддерживать.

Теперь я замечу, что мне, честно говоря, до лета этого года очень нравилась идея о том, что наша «железная леди» стала бы следующим генсеком НАТО. Сейчас я стал сомневаться в осуществимости этого плана. Ведь если кандидатура Каллас будет рассматриваться на этот пост, ей будут задаваться все эти вопросы, которые с лета задавались ей здесь. Поэтому ее уход в Брюссель мне сейчас не кажется таким уж явным. Скорее, она может остаться здесь, в эстонской политике, и я не удивлюсь, что у нее в Партии реформ в один момент возникнет с Певкуром и Михалом не менее острое соревнование, чем то, что мы видели в этом году у центристов.