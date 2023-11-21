Мать близнецов оказалась на скамье подсудимых: в Финляндии годовалый ребенок упал с балкона третьего этажа

Инцидент произошел в финском городе Эспоо в июле 2021 года. Обвинитель потребовал наказать мать ребенка, поскольку она была причиной опасной ситуации. Защищая права ребенка, прокуратура пришла к выводу, что в произошедшем виновата мать ребенка.

Мать маленького ребенка спала, когда ее сын с помощью своего брата-близнеца открыл балконную дверь. Мать не заметила, как мальчики покинули спальню и возились у балконной двери, пишет Helsingin Sanomat.

Несчастный случай произошел из-за того, что ребенок забрался на стул на балконе, пояснил в суде очевидец происшествия. Со стула ребенок перемахнул через край балкона, чтобы посмотреть на мир, а затем упал с балкона на землю.

Однако суд первой инстанции посчитал, что обвинитель неправ, и вернул возбужденное прокуратурой дело.

Суд признал мать ребенка невиновной, поскольку она не могла каким-либо образом предотвратить произошедшее. Суд не счел оставленный на балконе стул решающим в данном деле, равно как и не убедил суд в виновности матери тот факт, что дверь спальни не была заперта.

По оценке суда, дети действовали самостоятельно. Балконная дверь не была открытой. Мать спала, и не было никаких доказательств того, что она намеренно пренебрегла или оставила без присмотра ребенка, упавшего с балкона.

Ребенок, упав с третьего этажа, сломал руку, на лбу у него были царапины, которые нужно было зашивать. Во время падения также пострадала грудная клетка маленького ребенка. Несчастный случай произошел в половине восьмого утра.

Мать рассказала в суде, что вечером уложила детей спать, а потом легла спать сама. На балконе было две двери, внутренняя дверь из которых была заперта, а сам ребенок спал в одной кровати с матерью, пока не проснулся, сообщил Iltasanomat.

По данным журналиста Helsingin Sanomat, прокуратура, отстаивавшая права ребенка, потребовала 1700 евро в качестве компенсации причиненного ребенку ущерба, однако и это требование было отклонено судом, поскольку доказать факт вины матери не удалось.