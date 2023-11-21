СМИ: в день мятежа Пригожин планировал выступить в Госдуме РФ с шокирующей речью

По информации издания, Пригожин должен был выступить 23 июня этого года на круглом столе, организованном партией «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Сергея Миронова. Партия в тот момент симпатизировала ЧВК Вагнера и ее руководителю.

«Он собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов. В общем, весь пи***ц», - рассказал один из источников The Moscow Times.

К лету 2023 года Пригожин из-за своего публичного конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым потерял прямой доступ к президенту России Владимиру Путину.

«Даже в те кабинеты, куда он раньше буквально мог открыть дверь ногой, вход ему был заказан», - передает издание слова российского чиновника.

Как утверждают источники, Пригожин рассчитывал, что выступление в Думе поможет ему привлечь внимание Путина и добиться от него поддержки в противостоянии с Шойгу и Герасимовым.

По словам приближенного Пригожина, в его окружении всерьез рассматривали возможность того, что он придет в сопровождении на тот момент главнокомандующего ВКС России, генерала Сергея Суровикина, который после мятежа лишился поста.

Однако, как утверждает издание, за день до запланированного выступления, то есть 22 июня, Пригожин без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии.

Напомним, что мятеж наемников ЧВК «Вагнер» начался вечером 23 июня, а на следующий день Пригожин отдал приказ его остановить, поскольку договорился с Александром Лукашенко о перебазировании ЧВК в Беларусь.