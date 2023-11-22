Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии

«Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье», - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В нем отмечается, что перемирие может быть продлено дольше первоначально установленного четырехдневного срока: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться «еще один день затишья».

По данным информированного источника агентства Reuters, в числе прочих заложников ХАМАС должен освободить трех граждан США, в том числе трехлетнюю девочку, родители которой погибли при нападении террористов на Израиль 7 октября.

Боевики ХАМАС опубликовали заявление, в котором приветствовали «гуманитарное перемирие». По их данным, соглашение, заключенное при посредничестве Катара, также предусматривает освобождение из израильских тюрем 150 палестинцев и доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. В заявлении канцелярии Нетаньяху об освобождении палестинских заключенных не говорится.

Освобождение первых заложников ожидается не ранее, чем через сутки

Позднее МИД Катара сообщил, что о начале режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве самого эмирата, а также Египта и США, будет объявлено в течение ближайших 24 часов. По данным Катара, освобождение заложников должно происходить под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста.