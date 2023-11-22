Рейтинги: поддержка «Отечества» продолжает расти, у Партии реформ дела совсем плохи

За неделю поддержка «Отечества» выросла на 2,1 процентных пункта, в то время как поддержка EKRE снизилась на 1,4 процентных пункта, и отрыв «Отечества» от EKRE вырос до четырех процентных пунктов. Поддержка занимающей третье место Партии реформ продолжает тенденцию к снижению: за последние девять недель рейтинг партии премьер-министра упал на 8,3 процентных пункта. Поддержка «Отечества» находится на самом высоком уровне, а Партии реформ – на самом низком с начала 2019 года, когда Norstat начал опрос партийных предпочтений.