Беженцы на границе с Финляндией: в ЕС определились с дальнейшими шагами

Последние события на внешней границе Европейского Союза между Финляндией и Россией, когда с российской стороны на финскую хлынул поток беженцев, стали темой обсуждения в Европарламенте в Страсбурге, в котором приняли участие как депутаты, так и представители Еврокомиссии и Совета ЕС. Этот вопрос был срочно внесен в повестку вторника, 21 ноября. Во всех институтах Евросоюза убеждены, что ему нужна единая политика для борьбы с гибридными угрозами, в частности со стороны России, использующей миграцию как оружие.

Депутаты Европарламента выразили единодушную поддержку Финляндии, при этом подчеркнув важность защиты прав и достоинства мигрантов, чью уязвимую ситуацию эксплуатирует «путинская машина». «Нам нужно защищать свои границы, но и свои ценности», - резюмировала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Она, как и многие выступавшие парламентарии, призвала выработать общий жесткий ответ ЕС на подобные вызовы.

Приток беженцев на границе России с Финляндией Юханссон назвала дежавю, напомнив, что два года назад подобная ситуация была создана Александром Лукашенко на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. «Мы разобрались с этим тогда, разберемся и сейчас», - заявила еврокомиссар. По ее мнению, Евросоюзу необходима единая концепция для решения проблемы инструментализации беженцев, направляющей «наши собственные ценности против нас же самих».