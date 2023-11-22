Нет агрессивным приемам: в ходе проверки кредитных предложений выявлен ряд нарушений

Ряд кредиторов использовали в своих кредитных предложениях следующие утверждения: «кредит готов к использованию», «дополнительные деньги на расстоянии вашей заявки», «вы можете перевести до €X на ваш банковский счет всего за несколько кликов», «вы можете перевести до €X на ваш банковский счет за несколько минут», «вам сейчас доступно /.../ €X для использования», «у вас есть до €X на вашем счете с кредитным лимитом!» , «Если вы подадите заявку сейчас, то сможете воспользоваться деньгами уже сегодня!».

По мнению TTJA, такие заявления вводят потребителей в заблуждение, поскольку могут создать у потребителя впечатление того, что сумма кредита ему гарантирована или будет доступна для немедленного и свободного использования. Однако поскольку до предоставления кредита кредитор должен убедиться в платежеспособности клиента, для этого проводится оценки кредитоспособности, которая подтверждает, что предложенная сумма может быть ему предоставлена, до этого момента кредитор не может гарантировать потребителю, что сумма кредита будет одобрена и доступна на его счете для немедленного и свободного использования.