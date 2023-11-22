Нет агрессивным приемам: в ходе проверки кредитных предложений выявлен ряд нарушений

В конце лета Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) обратился ко всем потребителям с призывом информировать об агрессивной деятельности кредиторов по рассылке кредитных предложений по СМС и электронной почте. Всего в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора поступило 43 скриншота различных рассылок, в 12 из которых были обнаружены признаки недобросовестных коммерческих приемов.
«В частности, проблемными оказались, прежде всего, электронные письма и СМС, предлагающие потребителям гарантированную сумму кредита, оказывалось чрезмерное давление с целью завершения подачи ходатайства на кредит, постоянные и нежелательные предложения кредитов без четких инструкций по отказу от них, а также использование злободневных событий», – отметила руководитель отдела предпринимательства TTJA Ульрика Паавле.
Некоторые примеры выявленных нарушений:
Ряд кредиторов использовали в своих кредитных предложениях следующие утверждения: «кредит готов к использованию», «дополнительные деньги на расстоянии вашей заявки», «вы можете перевести до €X на ваш банковский счет всего за несколько кликов», «вы можете перевести до €X на ваш банковский счет за несколько минут», «вам сейчас доступно /.../ €X для использования», «у вас есть до €X на вашем счете с кредитным лимитом!» , «Если вы подадите заявку сейчас, то сможете воспользоваться деньгами уже сегодня!».
По мнению TTJA, такие заявления вводят потребителей в заблуждение, поскольку могут создать у потребителя впечатление того, что сумма кредита ему гарантирована или будет доступна для немедленного и свободного использования. Однако поскольку до предоставления кредита кредитор должен убедиться в платежеспособности клиента, для этого проводится оценки кредитоспособности, которая подтверждает, что предложенная сумма может быть ему предоставлена, до этого момента кредитор не может гарантировать потребителю, что сумма кредита будет одобрена и доступна на его счете для немедленного и свободного использования.
Кредитор оказал влияние на потребителя, побудив его взять кредит на празднование какого-либо события (дня рождения), что, по мнению TTJA, квалифицируется как агрессивная коммерческая практика.
Потребитель, никогда не пользовавшийся услугами кредитора, получал сообщения с предложением кредита каждые две недели. По мнению TTJA, чрезмерная частота почтовой рассылки квалифицируется как агрессивная коммерческая практика.
Кредитор не менее трех дней подряд информировал потребителя с помощью SMS о незаполненной до конца заявке на кредит и отправлял ссылки для подачи новой заявки. По мнению TTJA, подобная практика не может рассматриваться как обычное стимулирование продаж, а является чрезмерным давлением на потребителя с целью заставить его подать заявку на кредит и, следовательно, является агрессивной деятельностью.
TTJA возбудил надзорное производство в отношении пяти предприятий за применение недобросовестных коммерческих приемов. Поскольку некоторые из кредитных предложений не содержали информации об отказе от них, TTJA также направил письмо с официальным уведомлением и скриншотами в Инспекцию по защите данных.
TTJA напоминает потребителям, что любой кредит – это финансовое обязательство, которое, как правило, должно быть погашено вместе с процентами и другими платежами. Поэтому, прежде чем брать кредит, всегда стоит подумать, является ли он абсолютно необходимым или покупку можно осуществить чуть позже из отложенных на это денег. Если отложить деньги не удается, то, скорее всего, у вас возникнут трудности и с погашением кредита. В частности, стоит подумать, имеет ли смысл оплачивать за счет кредита подарки на день рождения и рождество или погашать свои ежемесячные расходы, не приведет ли это к дополнительным финансовым проблемам в дальнейшем, например, при возникновении непредвиденных расходов.
Если заемные средства являются реальной необходимостью, то перед тем как взять кредит, мы рекомендуем провести подготовительную работу:
возьмите несколько предложений;
ознакомьтесь с преддоговорной информацией;
сравните размеры расходности кредита (она показывает годовую стоимость кредита);
в заявлении на кредит предоставьте правдивую информацию
Если что-то непонятно, обратитесь к кредитору за дополнительной информацией. В случае настойчивых и нежелательных кредитных предложений по СМС и электронной почте помните, что вы имеете право отказаться от них. Если инструкции по отказу неполны или непонятны, обратитесь к кредитору.
Кредитор должен воздерживаться от применения недобросовестных коммерческих практик, предоставлять потребителю преддоговорную информацию и разъяснения по желаемому кредиту, соблюдать принцип ответственного кредитования, оценивать соответствие предельной ставки расходности кредита допустимым значениям. Кредитор не должен оказывать необоснованное давление на потребителя с целью заставить его взять кредит, увеличить кредитный лимит или довести до конца заполнение заявления на получение кредита. При предложении кредита следует избегать вводящих в заблуждение заявлений, а также намеренного использования особых обстоятельств, таких как текущие злободневные события или тяжелое финансовое положение потребителя, поскольку они могут повлиять на потребителя, заставив его подать кредитную заявку, которую он в противном случае не подал бы.
TTJA благодарит всех, кто обратил внимание ведомства на запрещенные практики кредиторов, и призывает их и впредь сообщать о подобных действиях, если какое-либо предприятие будет уличено в использовании агрессивных или вводящих в заблуждение коммерческих методов.