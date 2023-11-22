Эстонский баскетболист установил рекорд в международной серии

Кристен Каземетс провел за Кейла великолепную игру, установив рекорд результативности серии с 39 очками. Ранее высшая оценка принадлежала польскому баскетболисту Якубу Гарбачу, который в прошлом сезоне в одной игре набрал 33 очка.

Среди игроков команды Кейла двузначные очки набрали Кевин Энтони Джонсон (15 очков), и Денис Крестинин (10 очков). Лучшим в Валмиере стал Эдмунд Элкснис с 20 очками.

Кейлаский Coolbet заработал одну победу и одно поражение в ENBL. Валмиера проиграла все три матча.