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Эстонский баскетболист установил рекорд в международной серии

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Кристен Каземетс (7).
Кристен Каземетс (7). Фото: Keila Coolbet/Facebook

Кейлаский Coolbet одержал первую победу в истории Североевропейской баскетбольной лиги ENBL, обыграв на выезде валмиерский Glass Via со счетом 97:91.

Кристен Каземетс провел за Кейла великолепную игру, установив рекорд результативности серии с 39 очками. Ранее высшая оценка принадлежала польскому баскетболисту Якубу Гарбачу, который в прошлом сезоне в одной игре набрал 33 очка.

Среди игроков команды Кейла двузначные очки набрали Кевин Энтони Джонсон (15 очков), и Денис Крестинин (10 очков). Лучшим в Валмиере стал Эдмунд Элкснис с 20 очками.

Кейлаский Coolbet заработал одну победу и одно поражение в ENBL. Валмиера проиграла все три матча.

Кейла сыграет свой следующий матч ENBL 28 ноября - они примут бельгийскую команду Liège Basket, у которой также на счету одна победа и одно поражение.

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