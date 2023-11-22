Расследование показало, что так называемые «нейтральные» российские спортсмены поддерживали войну

Чемпионат Европы по дзюдо в этом году прошел с 3 по 5 ноября во Франции. Сборную России допустили к соревнованиям, но спортсмены боролись под нейтральным флагом. Но теперь выяснилось, что целых семь из 19 «нейтральных» спортсменов сборной России являются действующими военнослужащими российской армии или поддерживают войну в Украине.

В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать на международные соревнования спортсменов, связанных с российской армией.

Федерация дзюдо проигнорировала эту рекомендацию, поскольку на ЧЕ соревновались семь российских спортсменов, которые входят в состав клуба ЦСКА, принадлежащего Минобороны России, или иным образом связаны с войной в Украине.

Одной из таких спортсменок стала Мадина Таймазова, которая еще в 2021 году позировала с министром обороны России Сергеем Шойгу на мероприятии «Солдат года».

Мансур Лорсанов, который также выступал на чемпионате Европы, представляет российский спортивный клуб «Ахмат», созданный Рамзаном Кадыровым, полевым командиром Чечни, воюющим в Украине.

Исследование провело украинское издание Babel.ua, а также запросило комментарий у Европейской федерации дзюдо, которая опровергла выдвинутые против них обвинения.