Столичным водителям автобусов, троллейбусов и трамваев повысят зарплаты

В четверг в Таллинне будет подписан коллективный договор, согласно которому водители автобусов, троллейбусов, трамваев и социального транспорта с 1 января получат 15-процентную прибавку к зарплате.
Соглашение подпишут член правления AS Tallinna Linnatransport Кайдо Падар, представитель и доверенное лицо профсоюза транспортников и дорожников Эстонии Сергей Логвиненко и доверенное лицо профсоюза железнодорожников Эстонии, водитель автобуса Наталья Северянина-Цыплакова.
Подписание соглашения состоится в 14:00 в Таллиннском презентационном центре.