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Столичным водителям автобусов, троллейбусов и трамваев повысят зарплаты

BNS
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Трамвай.
Трамвай. Фото: Eero Vabamägi

В четверг в Таллинне будет подписан коллективный договор, согласно которому водители автобусов, троллейбусов, трамваев и социального транспорта с 1 января получат 15-процентную прибавку к зарплате.

Соглашение подпишут член правления AS Tallinna Linnatransport Кайдо Падар, представитель и доверенное лицо профсоюза транспортников и дорожников Эстонии Сергей Логвиненко и доверенное лицо профсоюза железнодорожников Эстонии, водитель автобуса Наталья Северянина-Цыплакова.

Подписание соглашения состоится в 14:00 в Таллиннском презентационном центре.

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