ФОТО ⟩ Редкая возможность! Дом на краю парка Кадриорг – мечта покупателя

Частный дом, построенный в 1955 году и расположенный на участке площадью 1116 м2, продается за 1 099 000 евро.

Фото: KV.EE

Дом был капитально отремонтирован в 1998 году, с использованием доступных на тот момент материалов. Общая нетто-площадь всех этажей составляет 333 м2.

Фото: KV.EE

На первом этаже расположены холл, гостиная с камином, кухня-столовая, кладовая и подсобное помещение. Этажом выше находятся три спальни и душевая с туалетом. Самая большая спальня располагает собственной ванной комнатой и гардеробной.

Фото: KV.EE

Со второго этажа винтовая лестница ведет на чердак, полы которого покрыты пробкой. На цокольном этаже расположены гараж на две машины, прихожая-гардеробная, лестничная клетка, санузел, котельная, каминный зал и две бани, одна из них с сухим паром. Дизайн интерьера, который со временем немного обновлялся, выполнен профессиональным архитектором внутреннего пространства.

Фото: KV.EE