Нарвский педагог уже десять лет предлагает решение языковой проблемы учителей, но ее не слушают

Язык дается только с практикой

Адамович ясно понимает, что для нарвских учителей с большим стажем, но без категории С1, наступает трудное время. «Мы в садике к этому готовились, и все учителя, которые у меня работали на русском языке, получили категорию В2, то есть как сейчас требует закон, - делится она. - Но в наших нарвских условиях скачок за год с В2 на С1 - это то же самое, что спортсмена-любителя выставлять на Олимпийские игры. Да, кто-то освоит требуемый уровень, это те, у кого есть способности, предрасположенность к языку. Но остальные - вряд ли. Давайте смотреть реально - этот учитель должен отработать целый день, а у него еще своя семья, свои детки. И при этом он должен еще два-три раза в неделю ходить на вечерние курсы по языку. Да, они старательно ходят, но…. Насчет самих этих курсов скажу так: хорошо, что они есть. Но для работающих людей они малоэффективны, очень многие не выдерживают такого непрерывного напряжения. А чтобы освоить эстонский язык на отлично, нашим, именно местным нарвским учителям нужна языковая среда. Хотя бы искусственно созданная, то есть так называемое погружение в язык».