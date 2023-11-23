Еще совсем недавно хип-хоп исполнитель из Запорожья Микаэл Хачибабян строил планы лишь относительно своей музыкальной карьеры. После 24 февраля 2022 года все в жизни перспективного артиста встало с ног на голову, впрочем, как и у многих украинцев. Но неожиданно Микэ, а именно под этим псевдонимом его знают в музыкальном сообществе, открыл в себе способности противостояния российской пропаганде. О своих секретах общения с прокачанными путинофилами Микэ рассказал ведущему «Украинской студии» на портале Rus.Postimees.
Украинский волонтер и видеоблогер Микаэл Хачибабян: большинство россиян зомбированы, но многие поддаются исцелению правдой
Сейчас Микаэла знают уже далеко за пределами Украины. Его выступления в чат-рулетке с российскими ультранационалистами набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров в социальных сетях. Сейчас им восхищаются патриоты Украины, в его адрес сыпятся угрозы со стороны запутинцев, у которых в какой-то момент перестает хватать аргументов в интеллектуальном интернет-сражении.
- Микаэл, кто эти люди, с которыми вы общаетесь в чат-рулетках, чем они обосновывают свою позицию?
- Я понял, что это люди с максимально промытыми мозгами. По той статистике, которую я веду, это в 95 процентах случаев люди с большой самоуверенностью, с промытыми мозгами, которые как только слышат правду, то начинают сразу материться, оскорблять. Это люди, которые даже не допускают такой возможности, что они могут быть обмануты, а правда может быть иной. А все, что не попадает под их логику, то это либо фейк, либо нейросеть, либо украинская пропаганда, либо американская.
- На каких темах, на каких словах их начинает триггерить, и почему?
- Про Донбасс, это их больная тема. Где вы были восемь лет, хотя я думал, что это просто интернет-мем. Но на самом деле каждый второй из них орет «где вы были восемь лет». У меня даже есть любимая рубрика: назовите любое число от одного до тринадцати, и если человек говорит восемь, то я предлагаю озвучить ему восемь примеров того, когда их президент Путин жестко соврал. Даже после этого они не признают, что он - лжец. Никакие аргументы не действуют, очень трудно с ними работать. Бывают те, которые меняют свое мнение, но это, к сожалению, в моей практике - не более десяти процентов.
- Зачем вам это, Микаэл?
- Начал я 31 марта 2022 года. Первый эфир состоялся совершенно случайно. Зашел в чат-рулетку, чтобы с ними побеседовать в надежде, что там образованные и интеллектуальные люди, но да, переоценил я их. У меня тогда был футбольный тик-ток в несколько тысяч подписчиков, я мог делать прямые трансляции. Я сделал трансляцию, она сохранилась и на моем аккаунте. Там было всего 99 подписчиков, и я начал выкладывать эти новые ролики. Спустя неделю у меня стало 10 000 подписчиков, уже был миллионный ролик и непонимание того, что происходит.
Я подумал, раз людям это интересно… Мне пришла идея заниматься сборами, стать волонтером. Но я не думал, что это станет настолько масштабным, что мы начнем закрывать миллионные сборы, помогать машинами, дронами.
- В те дни были Буча, Ирпень, «Азовсталь» начиналась. Может, это стало толчком для начала вашей деятельности?
- Я очень много спрашивал их о Буче. Чтобы доносить до них правду, я собрал целую доказательную базу. Показывал им видео с дрона, где боевая машина стреляет в человека из пулемета. А мне на это отвечают: назови мне имя и фамилию человека, который снимал с этого дрона. Пока не скажешь мне его данные, я тебе не поверю. Они не просто люди с промытыми мозгами, они иногда спрашивают такие вещи, что это загоняет в ступор.
- Удалось кого-то из них переубедить?
- Да, бывало немало таких случаев за эти полтора года. Недавно, кстати, я смотрел статистику YouTube, согласно которой среди моей аудитории 35-40 процентов составляют живущие в России, это очень много. Обычно у украинских блогеров среди их зрителей процентов пять россиян. Среди моих зрителей есть много россиян, до которых я донес правду, и они меня смотрят. Они очень сильно любят Россию, но хотят, чтобы победила Украина, чтобы победить путинский режим.
- Хорошие русские?
- Не хотел бы использовать этот термин. На тех людей, которые все понимают и даже донатят, каким-то чудом у меня нет сильной обозленности, есть обозленность в целом на их нацию. Есть даже молодые ребята 18-19 лет, которые мне пишут и говорят, что хотят помочь. Говорят, что если видят где-то объявления о помощи СВО, то они их срывают и выбрасывают в мусор.
- Исходя из вашего опыта общения с россиянами, можно сказать, что есть признаки фашистского государства в России?
- Да, есть много признаков фашизма. В России присутствует фашистский признак вождя, вокруг которого сплачивается народ; они возвышают себя над остальными национальностями, это очень сильно заметно; очень сильная пропаганда; нет оппозиции; нет возможности услышать альтернативное мнение.
- Путин часто обвинял Украину в фашизме. Вот вы, Микаэл как этнический армянин ощущали в Украине на себе какое-то дискриминационное отношение на национальной почве?
- Нет. Вот, например, в России есть такое явление, как русский марш: нацисты, бритоголовые и так далее. Так вот об этих людях в Украине я всегда узнавал из российских новостей, российских соцсетей. И за всю свою жизнь я ни разу не увидел этих бритоголовых. 90 процентов украинцев спроси о том, что такое нацизм, и они тебе не ответят. Не потому, что они какие-то необразованные люди, а потому, что они этим никогда не интересовались.
Один из моих популярных вопросов в чат-рулетке о том, что в российской армии есть известные нацисты, которые даже не скрывают своих взглядов. И вот каким образом они с такими людьми могут проводить какую-то там денацификацию в Украине? И никто не может ответить на этот вопрос.
- Микаэл, мы помним, что Запорожье - это был сильно русскоязычный регион. Что изменилось в плане использования украинского языка после 24 февраля 2022 года?
- До 24 февраля я в городе почти не слышал украинского языка. В государственных организациях, где закон требовал говорить на украинском, по желанию говорящего с ним могли перейти на русский. После 24 февраля очень много людей перешли на украинский язык. Да, осталась часть населения в Запорожье, которая говорит на русском, но эти люди полностью проукраинские, и многие из русскоязычных воюют на фронте. И в Днепре, и в Харькове, в Одессе очень многие люди перешли на украинский язык.
Как говорил Пригожин, денацификация провалилась. Россия сделала из украинцев сильную нацию, в хорошем смысле этого слова.
- Микаэл, кстати, одним из мифов российской пропаганды было то, что Армения всецело поддерживает Россию. Вы в теме, насколько мне известно. После вторжения России в Украину, после событий в Нагорном Карабахе изменилось ли отношение армян к России?
- Действительно, все это время это был миф, над которым работала пропаганда России и пропаганда президента Азербайджана Ильхама Алиева. Армения - это государство, которое нуждается в помощи, само оно не может никому оказать никакой помощи. Передача истребителей оказалось ложью, передача каких-то бомб – это все в результате оказалось фейком.
В Арцахе произошла этническая чистка, что подтвердили в ООН. И Армения заплатила такую большую цену лишь потому, что Россия отвернулась от нее. Россия обиделась на Армению за ратификацию Римского статута, за совместные с американцами военные учения, за отказ от совместных учений в рамках ОДКБ, за проамериканский и проевропейский вектор.
- В некоторых ваших роликах риторика ваших визави была довольно агрессивна. Даже есть угрозы в ваш адрес. Вы не опасаетесь за свою безопасность?
- Нет, я нахожусь в свободной стране, чувствую себя защищенным максимально и даже оружия с собой не ношу. Угроз очень много, но когда я нахожусь в Запорожье, в Киеве, то чувствую себя в безопасности максимально.
- А в Европе?
- В будущем я очень сильно бы хотел встретиться с многими пророссийскими пропагандистами и блогерами где-то в Европе.
Земля круглая, рано или поздно где-то в европейских странах мы с ними встретимся. Не сейчас, так лет через 5-10. А у меня хорошая память на внешность. Они думают, что когда война закончится, то все будет как прежде, но эта ненависть уже на десятки лет.
Многие россияне в чат-рулетке говорят, что они напали по праву сильного, не понимая, что такого права не существует.
- Микаэл, вы сказали, что занимаетесь волонтерством. Вас уже узнают на передовой?
- Меня узнают военные, но я не езжу на передовую. У меня есть идея записать документальные интервью с армянами Украины, которые воюют в ВСУ. По разным данным, около десяти тысяч армян воюют в вооруженных силах Украины.
А я либо передаю помощь новой почтой, либо вожу на машине. Но да, узнают военные на блокпостах, подходят, выражают уважение. Но мне как-то неловко от этого, потому что результат моей деятельности - лишь малая часть в сравнении с тем, что делают бойцы ВСУ.
- Знаю, что до войны вы были исполнителем хип-хопа. Продолжаете ли сейчас это делать?
- Временно отложил. Но сейчас хочу даже сделать такой мини-клип со сборов. Потому что будет большой сбор, на миллион гривен. Но музыку на время отложил. Обязательно к этому вернусь, но мне нужно будет пополнить запас украинских слов, чтобы делать музыку на украинском языке.