Украинский волонтер и видеоблогер Микаэл Хачибабян: большинство россиян зомбированы, но многие поддаются исцелению правдой

Сейчас Микаэла знают уже далеко за пределами Украины. Его выступления в чат-рулетке с российскими ультранационалистами набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров в социальных сетях. Сейчас им восхищаются патриоты Украины, в его адрес сыпятся угрозы со стороны запутинцев, у которых в какой-то момент перестает хватать аргументов в интеллектуальном интернет-сражении.

- Микаэл, кто эти люди, с которыми вы общаетесь в чат-рулетках, чем они обосновывают свою позицию?

- Я понял, что это люди с максимально промытыми мозгами. По той статистике, которую я веду, это в 95 процентах случаев люди с большой самоуверенностью, с промытыми мозгами, которые как только слышат правду, то начинают сразу материться, оскорблять. Это люди, которые даже не допускают такой возможности, что они могут быть обмануты, а правда может быть иной. А все, что не попадает под их логику, то это либо фейк, либо нейросеть, либо украинская пропаганда, либо американская.

- На каких темах, на каких словах их начинает триггерить, и почему?