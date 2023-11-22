«Понаехали» ⟩ Где переселенец с востока чувствует себя западным человеком и почему это самообман

Жители Эстонии не понаслышке знают о том, что разговор о национальных различиях - дело неблагодарное. Обязательно кто-то обижается первым, и в итоге все ссорятся вусмерть. Война в Украине как раз и началась из-за того, что одна из сторон не желает признавать различий. Это хороший урок тем, кто обходит тему различий. Уехавший из России в Черногорию литератор Алексей Гусев написал в редакцию письмо, где поделился неожиданными наблюдениями об устройстве жизни в глубине европейского континента.

Привет! Меня зовут Алексей. Прости, что я на «ты», но это именно тот уровень, на котором мне хотелось бы вести эту беседу. Даже если беседа суть мой монолог. Дело в том, что предмет, который я хочу затронуть, столь интимен, что любые обобщения могут задеть тонкие и ранимые души. Поэтому я буду говорить от себя, и пусть все шишки летят адресно, тем более что мои рассуждения скорее основаны на личных наблюдениях, чем имеют под собой научную базу. Короче, я хочу поговорить о разнице национальных менталитетов и отношении к ней.

Черногория в равной степени госеприимна к бегущим от войны украинцам и россиянам, не желающим воевать с Украиной. Фото: STEVO VASILJEVIC/REUTERS

Не секс, но все же…

Парадокс заключается в том, что многонациональное государство, откуда я родом, предполагает тесные контакты с носителями различных ценностей и представлений о жизни. То, что происходит на каждом шагу, вроде бы, не должно вызывать вопросов. Однако же тема межнационального общения в Советском Союзе и постсоветской России (только ли в ней?) была приравнена к сексу. Явление носит массовый характер, а говорить о нем никто толком не может, есть либо судебно-медицинская, либо площадная лексика, третьего не дано. Вероятно, поэтому и разговоры на эту тему так легко вызывают либо гнев и отторжение, либо глупое подхихикивание.