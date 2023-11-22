Предупреждение ⟩ Приближающийся праздничный шопинг принесет новую волну мошенничества

Ноябрь и декабрь – очень лакомое время для интернет-мошенников: приближаются «черная пятница» (24 ноября) и «киберпонедельник» (27 ноября), начинаются или уже идут крупные рождественские распродажи.

Поэтому специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк напоминает, что если предложение, распространяемое в интернете, кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, следует скептически отнестись к покупке, поскольку это может нанести большой ущерб. «Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это чаще всего и есть обман. Если хотя бы одна деталь кажется сомнительной, то к покупке стоит отнестись скептически», – подчеркнул он.

Причины, по которым доля различных видов мошеннических покупок может увеличиться в конце года, не нужно искать далеко: «Поскольку в преддверии Рождества люди совершают больше покупок и пытаются воспользоваться выгодными предложениями, у мошенников появляется больше возможностей привлечь их внимание». С мошенничеством так или иначе сталкивался уже почти каждый, и поэтому, по мнению эксперта, большинство людей все же умеют распознавать мошенников.