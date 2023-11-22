Предупреждение ⟩ Приближающийся праздничный шопинг принесет новую волну мошенничества

В связи ноябрьским и предрождественским активным шопингом мошенники получают новый шанс кого-нибудь обмануть, поскольку праздничный сезон привлекает гораздо большее людей.
Ноябрь и декабрь – очень лакомое время для интернет-мошенников: приближаются «черная пятница» (24 ноября) и «киберпонедельник» (27 ноября), начинаются или уже идут крупные рождественские распродажи.
Поэтому специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк напоминает, что если предложение, распространяемое в интернете, кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, следует скептически отнестись к покупке, поскольку это может нанести большой ущерб. «Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это чаще всего и есть обман. Если хотя бы одна деталь кажется сомнительной, то к покупке стоит отнестись скептически», – подчеркнул он.
Причины, по которым доля различных видов мошеннических покупок может увеличиться в конце года, не нужно искать далеко: «Поскольку в преддверии Рождества люди совершают больше покупок и пытаются воспользоваться выгодными предложениями, у мошенников появляется больше возможностей привлечь их внимание». С мошенничеством так или иначе сталкивался уже почти каждый, и поэтому, по мнению эксперта, большинство людей все же умеют распознавать мошенников.
«Тем не менее, существует множество различных видов мошенничества, и в некоторых схемах бывает довольно сложно понять, являются ли они мошенническими или нет. Есть также люди, которые более склонны к риску, для которых не имеет значения, соответствует ли их ожиданиям покупка с низкой стоимостью или нет, поскольку сумма, которую они рискуют потерять, не очень значительна», – говорит Кийк.
Одним из потенциальных источников риска являются онлайн-покупки, но другой распространенной ловушкой, по мнению специалиста, является мошенничество с посылками: в преддверии Рождества увеличилось количество рассылаемых мошенниками SMS-сообщений, в которых сообщается о прибытии посылки. Но по предложенной в сообщении ссылке покупатель попадает на мошеннический сайт для ввода персональных данных.
«В настоящее время существует довольно много мошенничеств, имитирующих работу популярной курьерской службы. Иногда очень легко попасть в ловушку, например, когда мошенник отправляет текстовое сообщение в то время, когда покупатель действительно ожидает посылку», - сказал Кийк.
Однако есть одно важное отличие: запрос персональных данных, в частности реквизитов платежных карт, после отправки посылки не является обычной практикой для курьерских компаний. «Если SMS-сообщение, уведомляющее клиента о прибытии посылки, перенаправляет его на страницу, где ему предлагается ввести данные своей карты, банковский логин или PIN-код, то это, безусловно, тот момент, когда в его голове должен прозвучать сигнал тревоги», – говорит Кийк.
Поэтому специалист советует сохранять критический взгляд и хладнокровие при совершении покупок и воздерживаться от передачи своих данных другим лицам. «Каждый раз, когда вы нажимаете на заказ или ссылку, стоит подумать, разумно ли это делать. Если что-то кажется сомнительным, не игнорируйте свою интуицию. Не всё, что блестит, обязательно является золотом», – заключил он.
Примеры наиболее распространенных видов мошенничества и советы о том, как действовать в подобных ситуациях, можно найти на специальной странице.