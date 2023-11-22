США допустит Эстонию к секретным закупкам на американском рынке

Посол Эстонии в США Кристьян Прикк и директор Агентства безопасности оборонных технологий Министерства обороны США Майкл Лайчак подписали соглашение о защите секретной информации. Первый подобный документ был подписан еще в 2000 году.

«Хотя сотрудничество Эстонии с Соединенными Штатами было очень хорошим, во всех областях новое соглашение отражает еще более широкое сотрудничество между двумя странами. Новое соглашение будет способствовать развитию обмена секретной информацией, особенно во внешних отношениях, в сфере кибербезопасности и сотрудничества между полицейскими структурами. Это соглашение также предоставляет дополнительные возможности эстонским компаниям, которые хотят выйти на рынок США и участвовать в секретных закупках», - цитирует сайт МИД Эстонии слова посла в США.

Соглашение между Эстонией и США 2000 года охватывало лишь принципы защиты секретной военной информации двух стран. Новое соглашение создает основу для обмена всей секретной информацией, уточняется в пресс-релизе МИД Эстонии.