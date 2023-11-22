Сотрудников МуПо хотят наделить правом применять силу и телескопические дубинки

По словам советника отдела правоохранительной и уголовной политики Министерства внутренних дел Индрека Линка, в настоящее время сотрудники МуПо, заметив спящего на скамейке человека, могут разве что разбудить его, а для доставки нетрезвого гражданина домой или в вытрезвитель приходится вызывать полицию.

Согласно законопроекту, у чиновника правопорядка появился бы целый ряд возможностей, связанных с установлением состояния опьянения. Он бы также смог проверять человека на употребление наркотиков, доставлять его в медицинское учреждение для выявления алкогольного опьянения, а также тестировать на алкогольное опьянение с помощью анализа крови.