Сотрудников МуПо хотят наделить правом применять силу и телескопические дубинки

Министерство внутренних дел Эстонии предпримет новую попытку разработать законопроект, который наделит чиновников правопорядка местных самоуправлений, то есть муниципальную полицию (МуПо) правом применять физическую силу и телескопические дубинки, пишет Rus.ERR.
По словам советника отдела правоохранительной и уголовной политики Министерства внутренних дел Индрека Линка, в настоящее время сотрудники МуПо, заметив спящего на скамейке человека, могут разве что разбудить его, а для доставки нетрезвого гражданина домой или в вытрезвитель приходится вызывать полицию.
Согласно законопроекту, у чиновника правопорядка появился бы целый ряд возможностей, связанных с установлением состояния опьянения. Он бы также смог проверять человека на употребление наркотиков, доставлять его в медицинское учреждение для выявления алкогольного опьянения, а также тестировать на алкогольное опьянение с помощью анализа крови.
По словам Линка, в определенных случаях физической силы может быть недостаточно для того, чтобы призвать человека к порядку или предотвратить угрозу, поэтому МВД предлагает наделить МуПо правом при необходимости использовать наручники, телескопическую дубинку и газовый баллончик.