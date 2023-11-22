К вечеру начнется мощная снежная буря: спасатели обратились к жителям Эстонии

Агентство по охране окружающей среды прогнозирует сильный снегопад, мокрый снег и сильный ветер на ближайшие несколько дней, что быстро усложнит дорожные условия. Спасательный департамент просит всех быть предельно осторожными на дорогах и готовиться к возможным отключениям электроэнергии и подачи воды.
Сильный снегопад и порывы ветра означают, что можно ожидать отключения электроэнергии, так как ветки деревьев станут тяжелее, а деревья могут упасть на линии электропередачи. Восстановление подачи электроэнергии может занять больше времени из-за количества отключений и сложных дорожных условий. Поэтому Спасательный департамент рекомендует проверить запасы еды и питья дома, зарядить телефоны и аккумуляторы, а также заправить автомобиль.
«Чем лучше каждый о себе заранее позаботится, тем быстрее мы справимся с этой бурей. При выходе на улицу надевайте теплую одежду и обувь. Возьмите с собой в машину небольшую лопату и буксировочный трос, чтобы, если вам все-таки придется поехать, вы могли выбраться из небольшого сугроба самостоятельно. Чем хуже условия, тем больше времени требуется спасателям, чтобы добраться до нуждающихся, поэтому стоит максимально подготовиться», - сказал ответственный Спасательного департамента Меэлис Меси.
Перед снежной бурей:
• Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и дровами.
• Рассмотрите возможные отключения электроэнергии. Зарядите свой мобильный телефон и аккумуляторные батареи и заправьте свой автомобиль.
Во время снежной бури:
• Если можете, оставайтесь дома и не выходите на улицу.
• Одеваясь для выхода на улицу, имейте в виду, что ветер сделает погоду еще холоднее. В ветреную погоду надевайте больше одежды. Не передвигайтесь под деревьями, так как при сильном ветре ветки могут сломаться.
• Если есть возможность, не ездите на машине, особенно по проселочным дорогам. На случай экстренной поездки возьмите с собой заряженный мобильный телефон и аккумуляторы, лопату для снега, теплую одежду и теплый напиток.
• Позвоните по номеру 1247, чтобы получить информацию о препятствиях на дорогах, вызванных ветром.
• Сообщите о перебоях в подаче электроэнергии по номеру службы экстренной помощи Elektrilevi 1343. Также о порванных линиях электропередач можно сообщить в центр тревоги по номеру 112.
• В случае получения травмы или непосредственной опасности позвоните по номеру службы экстренной помощи 112.
• Об отключениях электроэнергии или опасных ситуациях также можно сообщить в веб-приложении MARU. Там же можно получить информацию о предполагаемом времени устранения неисправности.
Список запасов для дома можно найти на сайте olevalmis.ee и в мобильном приложении Ole valmis!. В них также можно найти рекомендации по поведению в различных кризисных ситуациях, а мобильное приложение можно использовать и без подключения к интернету.