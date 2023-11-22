К вечеру начнется мощная снежная буря: спасатели обратились к жителям Эстонии

Сильный снегопад и порывы ветра означают, что можно ожидать отключения электроэнергии, так как ветки деревьев станут тяжелее, а деревья могут упасть на линии электропередачи. Восстановление подачи электроэнергии может занять больше времени из-за количества отключений и сложных дорожных условий. Поэтому Спасательный департамент рекомендует проверить запасы еды и питья дома, зарядить телефоны и аккумуляторы, а также заправить автомобиль.

«Чем лучше каждый о себе заранее позаботится, тем быстрее мы справимся с этой бурей. При выходе на улицу надевайте теплую одежду и обувь. Возьмите с собой в машину небольшую лопату и буксировочный трос, чтобы, если вам все-таки придется поехать, вы могли выбраться из небольшого сугроба самостоятельно. Чем хуже условия, тем больше времени требуется спасателям, чтобы добраться до нуждающихся, поэтому стоит максимально подготовиться», - сказал ответственный Спасательного департамента Меэлис Меси.

Перед снежной бурей:

• Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и дровами.

• Рассмотрите возможные отключения электроэнергии. Зарядите свой мобильный телефон и аккумуляторные батареи и заправьте свой автомобиль.

Во время снежной бури:

• Если можете, оставайтесь дома и не выходите на улицу.

• Одеваясь для выхода на улицу, имейте в виду, что ветер сделает погоду еще холоднее. В ветреную погоду надевайте больше одежды. Не передвигайтесь под деревьями, так как при сильном ветре ветки могут сломаться.

• Если есть возможность, не ездите на машине, особенно по проселочным дорогам. На случай экстренной поездки возьмите с собой заряженный мобильный телефон и аккумуляторы, лопату для снега, теплую одежду и теплый напиток.

• Позвоните по номеру 1247, чтобы получить информацию о препятствиях на дорогах, вызванных ветром.

• Сообщите о перебоях в подаче электроэнергии по номеру службы экстренной помощи Elektrilevi 1343. Также о порванных линиях электропередач можно сообщить в центр тревоги по номеру 112.

• В случае получения травмы или непосредственной опасности позвоните по номеру службы экстренной помощи 112.

• Об отключениях электроэнергии или опасных ситуациях также можно сообщить в веб-приложении MARU. Там же можно получить информацию о предполагаемом времени устранения неисправности.