Главная рождественская елка страны найдена в волости Кийли

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, в этом году было предложено 15 деревьев, что, по сравнению с 26 в прошлом году, довольно мало. Соответствовавшая ожиданиям елка было найдена в волости Кийли.

«Поиски рождественской елки на Ратушную площадь каждый год вызывают некоторый переполох, потому что с ней связаны большие ожидания, и, конечно же, мы предъявляем к ней высокие требования – не только ветвистая, высокая и красивая со всех сторон, но и представительная, достойная исторического места», – сказала Хауканымм.

«Если прошлогодняя рождественская елка росла довольно близко к жилому дому и живущей в нем семье рано или поздно все равно пришлось бы срубить ее из соображений безопасности, то ветви нынешней суперзвезды упираются в линии электропередачи. Единственным выходом из опасной ситуации было подрезать изумительно красивые ветки, но вместо этого ель переедет на Ратушную площадь во всем своем величии», – поясняет старейшина Кесклинна.

Путешествие главной рождественской елки страны от места произрастания до Ратушной площади можно проследить на странице управы в Facebook Tallinna Kesklinna Valitsus. Прямой эфир начнется 23 ноября примерно в 8:30, когда начнутся подготовительные работы.