Эрки Ноол: мы сами добровольно превращаем детей в инвалидов

- Как отец вы не сожалеете о том, что ваши дети не на вершине большого спорта, хотя они очень хорошие спортсмены?

- Как отец я, конечно, надеюсь, что они поднялись бы на тот же уровень, что их отец. К сожалению, так еще не случилось.

- Но эта отметка, которую они должны преодолеть, также и достаточно высокая?

- Может быть и наоборот, от них слишком мало требовали. Например, в детских садах медали вручают всем - за участие. Больше не выясняют, кто был первым, кто вторым. В наши дни все должны соревноваться сами с собой. И это в прямом смысле слова чушь. Конкуренция становится все сложнее, и мы все-таки должны учиться прилагать усилия.

- При этом важно и душевное здоровье.

- Это душевное здоровье тоже пустой треп, потому что, если у ребенка отсутствуют всевозможные границы, и если ребенку очень скучно – вот тогда появятся проблемы с душевным здоровьем. И если ты каждый вечер в интернете. Ты не знаешь, кто ты, что делаешь, почему это делаешь.