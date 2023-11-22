Какой кризис? ⟩ Крупное предприятие расширяет деятельность в Нарве: появится более 50 новых рабочих мест

По словам руководителя компании Ларисы Шабуновой, инвестиции позволят в ближайшие несколько лет увеличить производственные мощности примерно на четверть.

«Инвестиции помогут нам повысить оборот, увеличить количество сотрудников, а также предложить уникальные решения для производства сложных стальных изделий. Более гибкое и диверсифицированное производство позволит нам лучше конкурировать с Польшей и другими конкурентами в Центральной Европе», – сказала Шабунова.