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Какой кризис? ⟩ Крупное предприятие расширяет деятельность в Нарве: появится более 50 новых рабочих мест

rus.postimees.ee
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Производство Fortaco в Нарве.
Производство Fortaco в Нарве. Фото: Илья Смирнов

Компания Fortaco Estonia OÜ, которая производит в Нарве стальные конструкций и их компоненты для тяжелой промышленности, открывает новый завод с усовершенствованными производственными линиями, и тем самым создаст к концу 2024 года более 50 рабочих мест, пишет dv.ee.

В рамках расширения Fortaco Estonia инвестирует 8 млн евро, из которых 2 млн составит поддержка Фонда справедливого перехода.

По словам руководителя компании Ларисы Шабуновой, инвестиции позволят в ближайшие несколько лет увеличить производственные мощности примерно на четверть.

«Инвестиции помогут нам повысить оборот, увеличить количество сотрудников, а также предложить уникальные решения для производства сложных стальных изделий. Более гибкое и диверсифицированное производство позволит нам лучше конкурировать с Польшей и другими конкурентами в Центральной Европе», – сказала Шабунова.

Читайте подрбнее на dv.ee.

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