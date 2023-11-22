Компания Fortaco Estonia OÜ, которая производит в Нарве стальные конструкций и их компоненты для тяжелой промышленности, открывает новый завод с усовершенствованными производственными линиями, и тем самым создаст к концу 2024 года более 50 рабочих мест, пишет dv.ee.
Какой кризис? ⟩ Крупное предприятие расширяет деятельность в Нарве: появится более 50 новых рабочих мест
В рамках расширения Fortaco Estonia инвестирует 8 млн евро, из которых 2 млн составит поддержка Фонда справедливого перехода.
По словам руководителя компании Ларисы Шабуновой, инвестиции позволят в ближайшие несколько лет увеличить производственные мощности примерно на четверть.
«Инвестиции помогут нам повысить оборот, увеличить количество сотрудников, а также предложить уникальные решения для производства сложных стальных изделий. Более гибкое и диверсифицированное производство позволит нам лучше конкурировать с Польшей и другими конкурентами в Центральной Европе», – сказала Шабунова.
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