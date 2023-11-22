«Не берут трубку и отменяют запись»: у живущих в Эстонии граждан России возникли неприятности из-за консульства РФ

В редакцию Rus.Postimees обратился живущий в Эстонии гражданин России, который утверждает, что он и его партнер не могут продлить свои паспорта из-за действий консульства РФ. В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) подтвердили, что получают от граждан России подобные сообщения.
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«У меня заканчивается загранпаспорт России и мне его не продлить в консульстве, так как, похоже, Россия перестала принимать заявления на продление», - рассказал Rus.Postimees 30-летний россиянин Ринат. Он приехал в Эстонию пять лет назад, а в следующем году заканчивается срок действия его российского загранпаспорта. С аналогичной проблемой столкнулся его спутник жизни, который связан с деятельностью российской оппозиции.