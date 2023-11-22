«Не берут трубку и отменяют запись»: у живущих в Эстонии граждан России возникли неприятности из-за консульства РФ

«У меня заканчивается загранпаспорт России и мне его не продлить в консульстве, так как, похоже, Россия перестала принимать заявления на продление», - рассказал Rus.Postimees 30-летний россиянин Ринат. Он приехал в Эстонию пять лет назад, а в следующем году заканчивается срок действия его российского загранпаспорта. С аналогичной проблемой столкнулся его спутник жизни, который связан с деятельностью российской оппозиции.

«Я вместе с партнером заранее зарегистрировался на прием в консульство, но когда за день до того решил проверить свою запись, то увидел, что она отменена. Причем было написано, что отменена самим пользователем», - сказал Ринат и подчеркнул, что запись не отменял. Тогда он попробовал дозвониться до посольства России, но там ему ответили, что нужно звонить именно в консульство. «А до консульства как раз не дозвониться», - объяснил он и добавил, что письменные обращения также не принесли результата.