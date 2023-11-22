Департамент транспорта предупреждает: сильная метель и до 15 см снега

По сообщению Агентства окружающей среды, вечером на островах ожидается снегопад и мокрый снег. Сильные осадки и метель быстро распространятся по Эстонии, ожидается до 15 см снега. Метель ухудшит видимость.

Завтра утром снегопад и осадки в виде мокрого снега продолжаться в Восточной Эстонии, а в Западной Эстонии они ослабнут и перейдут в дождь, на дорогах возникнет опасность гололеда. Завтра днем будет идти мокрый снег и дождь, из-за чего на дорогах по-прежнему будет наблюдаться опасность гололеда.

«Снегопад и метель ухудшат дорожные условия и каждому участнику дорожного движения стоит хорошенько подумать, стоит ли садиться за руль в такой ситуации, – сказал директор службы содержания дорог Департамента транспорта Янно Саммул. – Конечно, завтра утром вы должны выделить больше времени, чем обычно, для своих поездок. Если у вашей машины летняя резина, ездить нельзя».

На зимних дорогах выбор правильной скорости и стиля вождения особенно важен. Максимальная скорость движения не является обязательной для участников дорожного движения. При движении по шоссе во время метели необходимо соблюдать безопасную дистанцию ​​и избегать обгонов.