Тренеру по пляжному волейболу грозит пожизненное заключение за изнасилование воспитанницы

По имеющейся у агентства ЛЕТА информации, мужчина работал тренером в Риге.

В апреле 2023 года полиция получила информацию о том, что в общественном транспорте взрослый мужчина целуется с несовершеннолетней девочкой. На место происшествия был направлен экипаж полиции. Полицейские взяли данные у мужчины и девочки и выяснили, что ей всего 14 лет, сообщили в Департаменте по общественным связям Госполиции.

На основании этих фактов 18 апреля Рижское региональное управление полиции начало уголовный процесс о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. 19 апреля мужчина 1983 года рождения был задержан.

В ходе следствия было установлено, что мужчина является тренером, а девочка - его воспитанницей. Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что у них были сексуальные отношения.

В ходе последующего расследования было установлено, что мужчина испытывает сексуальное влечение к несовершеннолетним. Во время обыска у него дома были обнаружены материалы с детской порнографией. Мужчина также просил потерпевшую девочку сделать фотографии в обнаженном виде и прислать их ему.

Вначале он был заключен под стражу, а через два месяца освобожден с запретом на выезд из страны и тренерскую работу с несовершеннолетними.

Мужчине инкриминируется развращение несовершеннолетней, склонение к изготовлению порнографических материалов и оборот детской порнографии. Он также обвиняется в двух случаях насильственных действий сексуального характера и трех случаях изнасилования.