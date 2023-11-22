В Ласнамяэ скоро возобновят работу две автостоянки

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко выразила надежду, что появление новых операторов приведет к улучшению качества обслуживания. «Мы надеемся на хорошее сотрудничество, и я верю, что качество услуг значительно повысится. Операторы автостоянок начали бы работу по контракту раньше, но, к сожалению, районной управе пришлось потратить ресурсы на освобождение территории от недобросовестного арендатора и на завершение закупочных споров», – рассказала она.

До настоящего времени парковочные стоянки на Ляэнемере-теэ, 10 и Раху-теэ, Т8 использовались сторонней компанией для оказания парковочных услуг без законных на то оснований. Районная управа неоднократно требовала освободить территорию от машин и мусора. Поскольку компания отказывалась идти навстречу, городские власти были вынуждены принять принудительные меры.

В результате проведенного тендера были выбраны новые операторы парковок, которые должны обеспечить возможность оплаты услуг парковки с помощью мобильных платежей, обеспечить комплексное освещение территории, а также регулярное обслуживание и, при необходимости, модернизацию инфраструктуры. В тендере на парковку у Ляэнемере-теэ, 10 победила компания Varuosaabi OÜ, а новым оператором парковки у Раху-теэ, Т8 была выбрана компания Nutiparkla OÜ.

На освещенной охраняемой парковке разрешается парковать автомобили и автобусы категории М1, а также прицепы, мотоциклы и мопеды категории О1. Парковка грузовиков, тракторов и строительной техники запрещена.