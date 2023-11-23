Эстонский по-взрослому. Где можно выучить язык тем, кому за 18?

Репетитор с большим стажем, попросивший не раскрывать его имени, рассказал нам, что спрос на изучение эстонского языка всегда был высок, но в связи с последними событиями в мире в Эстонию приехало много взрослых, которые, если хотят тут остаться, нуждаются в изучении эстонского языка. «Сейчас это стало еще более актуально», - констатирует профессионал.