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Эстонский по-взрослому. Где можно выучить язык тем, кому за 18?

Наталия Гребнева
, журналист
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Учебник эстонского языка для взрослых.
Учебник эстонского языка для взрослых. Фото: личный архив

Изучение эстонского языка стало крайне актуальным для тех, кто не сделал это по разным причинам раньше. Rus.Postimees проанализировал, где и как взрослый человек может совершенствовать свой эстонский бесплатно, а также сколько сейчас стоят платные занятия.

Репетитор с большим стажем, попросивший не раскрывать его имени, рассказал нам, что спрос на изучение эстонского языка всегда был высок, но в связи с последними событиями в мире в Эстонию приехало много взрослых, которые, если хотят тут остаться, нуждаются в изучении эстонского языка. «Сейчас это стало еще более актуально», - констатирует профессионал.

Эстонский язык нужен, прежде всего, чтобы иметь возможность получить хорошо оплачиваемую работу, чувствовать себя более уверенно в социуме, ну и, конечно же, для саморазвития.

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