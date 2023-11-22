В больнице скончался подозреваемый в сотрудничестве с ФСБ России

В Лиепайской больнице скончался Игорь Бобырь, арестованный этим летом по подозрению в действиях против безопасности латвийского государства и граждан, осуществленных по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает RUS.TVNET.
В администрации тюрьмы агентству LETA подтвердили, что арестованный скончался 15 ноября в Лиепайской региональной больнице, куда его доставили из-за резко ухудшившегося общего состояния здоровья.
По данному инциденту в Госполиции возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось, Служба государственной безопасности (VDD) в августе по подозрению в действиях против безопасности страны и граждан Латвии по поручению ФСБ России задержала четырех граждан Латвии.
Уголовный процесс был возбужден 1 августа по статье Уголовного закона об оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики.
В ходе расследования VDD провела уголовно-процессуальные действия на 14 связанных с этими лицами объектах в Риге и других местах Латвии.
Для углубленного исследования было изъято большое количество носителей информации и документов. В предметах, связанных с задержанными, VDD обнаружила устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.
Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что задержанные по поручению ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц.
В ходе уголовного процесса трое подозреваемых в качестве меры пресечения были помещены под стражу. Как стало известно LETA, арестованы были бывший инспектор криминальной полиции Райтис Долгов и Игорь Бобырь 1970 года рождения.
К еще одному подозреваемому были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, то есть запрет на выезд из страны и уведомление о смене места жительства.
По данным Firmas.lv, Бобырь является совладельцем компаний RC7 Group и XO-art, а также единственным владельцем компании Litada.