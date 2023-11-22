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Знаете, сколько стоит каждый бросок чемпионки мира по диск-гольфу Кристин Таттар?

rus.postimees.ee
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Кристин Таттар с титулом чемпиона Европы этого года.
Кристин Таттар с титулом чемпиона Европы этого года. Фото: Kermo Benrot, Postimees

Двукратная чемпионка мира по диск-гольфу Кристин Таттар второй сезон подряд доминирует в своем виде спорта.

Эстонка, выигравшая в прошлом сезоне 12 турниров, установила рекорд призовых в диск-гольфе, заработав в этом году 116 247 долларов.

Портал Disc Golf Fanatic подсчитал, что за каждый бросок эстонка заработала 27,90 доллара или 25,60 евро.

Наибольшую сумму Таттар забрала домой с чемпионата мира, проходившего в конце августа и начале сентября, на котором за свою золотую медаль она получила 15 000 долларов.

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