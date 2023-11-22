Самый большой офис в новом бизнес-квартале Таллинна предназначен для глобальной компании

Значительная часть деятельности Wise по глобальному развитию осуществляется в Таллинне, а новое здание, строительство которого будет завершено в 2025 году, будет способствовать устойчивому росту компании.

По словам руководителя проекта рабочей среды Wise Лийс Рейснер, новый офис будет отвечать потребностям Wise и поддерживать развитие компании как в Эстонии, так и на глобальном уровне: «Мы очень рады и хотим создать в квартале Крулля по-настоящему инновационную и привлекательную среду, которая будет способствовать успеху наших методов работы, а также отвечать желаниям и современным потребностям сотрудников».

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя Invego, то, что Wise, компания с глобальным охватом, укрепит свое присутствие в Эстонии и откроет в квартале Крулля свой новый таллиннский офис, это прекрасная новость для страны в целом и для города Таллинна в частности.

«Компании Invego было доверено придать этому решению точное географическое расположение, а также создать для нового офиса Wise современную и целостную среду на самом высоком уровне», - прокомментировал новость Вяхи, подчеркнув, что ключевыми словами в отношении всего нового квартала, в дополнение к инновативности и устойчивости развития, станет характерная для Invego архитектурная амбициозность.

Деловой квартал, который будет создан на месте бывшего машиностроительного завода Франца Крулля, расположен в непосредственной близости от Ноблесснера, квартала Вольта и творческого городка Теллискиви.

Жемчужиной нового квартала является капитально отремонтированное старинное промышленное здание из известняка общей площадью почти 30 000 м2, в котором разместится офис Wise. Кроме того, в новом квартале будет построена пешеходная улица, проходящая через всю его территорию, и центральная парковая зона. При застройке большое внимание будет уделено сети велопешеходных дорожек. В квартале также будет построена подземная парковка для средств микромобильности, в том числе велосипедов и грузовых велосипедов, а также автомобилей.