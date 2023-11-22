Банк Эстонии: в ближайшем будущем у людей могут возрасти трудности с погашением кредитов

Уровень проблемных кредитов в Эстонии в настоящее время очень невелик, но согласно недавнему анализу Банка Эстонии, их объем, вероятно, в ближайшем будущем начнет немного увеличиваться из-за безработицы и объемов выручки компаний, пишет Rus.ERR.
Для конкретного предприятия или домохозяйства трудности с погашением кредита могут стать серьезной проблемой. В то же время прогнозируемый рост проблемных кредитов не должен привести к серьезным неудачам для финансового сектора и экономики в целом благодаря банковским резервам, отмечает центральный банк в своем последнем обзоре финансовой стабильности.
В будущем Банк Эстонии ожидает небольшого увеличения числа проблемных кредитов, поскольку состояние экономики за последнее время ухудшилось. По оценке центробанка, быстрого восстановления не произойдет, поскольку экономическое положение основных торговых партнеров тоже плохое, а конкурентоспособность эстонских компаний снизилась.