Банк Эстонии: в ближайшем будущем у людей могут возрасти трудности с погашением кредитов

Для конкретного предприятия или домохозяйства трудности с погашением кредита могут стать серьезной проблемой. В то же время прогнозируемый рост проблемных кредитов не должен привести к серьезным неудачам для финансового сектора и экономики в целом благодаря банковским резервам, отмечает центральный банк в своем последнем обзоре финансовой стабильности.