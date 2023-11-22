ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полностью сгорел жилой дом с четырьмя квартирами. Одного из жителей спас кот

Заместитель волостного старейшины Пыльва Койт Нук вместе со старейшиной Мартти Рыйгасом прибыли на место пожара около 11 часов. «Двое жителей дома были не очень общительны с связи с тем, что находились в состоянии опьянения, третий сказал, что пойдет к брату. Один из пьяных мужчин находился в машине и не выходил. Пожилая женщина, проживавшая в доме, была эвакуирована. Всем жителям предложена помощь, но пока они в шоке и не знают, о чем спрашивать. Они даже не знают, что осталось от их жилищ. Этот мужчина, с которым мы разговаривали, предположил, что все найдут временное убежище, но мы сказали, что если они нуждаются в помощи, пусть просто дадут знать», - заявил Нук.