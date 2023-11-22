ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полностью сгорел жилой дом с четырьмя квартирами. Одного из жителей спас кот

Сегодня около пяти часов утра в Маммасте, недалеко от Пыльва, между станцией техосмотра транспортных средств и ремонтными мастерскими, загорелся деревянный жилой дом с четырьмя квартирами, который стал непригодным для жилья. Четыре жителя спасены.
По данным Лыунаского спасательного центра, пожар обнаружил житель дома, услышавший сигнал дымового датчика. Пожар был локализован в 7:29. О происшествии было уведомлено местное самоуправление, представители которых начали выяснять, кто остался без крыши над головой, и искать для них временное жилье.
По данным руководителя отряда Пыльваской команды Спасательного департамента Йоэля Сийма, в доме располагались четыре квартиры, в каждой из которых жил один человек.
«Когда мы начали свою смену в половине девятого, большой пожар уже был потушен, и мы занимались поиском очагов пожара. Пожарные машины так и не покидали это место. Пожар тушили команды из Выру, Пыльва, Ряпина и добровольцы из Саверна. Людей из здания эвакуировали полиция и пожарные. На данный момент можно с уверенностью сказать, что внутри никто не остался. В этом доме больше нельзя жить, так как он полностью уничтожен», - рассказал Сийм до полудня.
Спасатели-добровольцы Саверна сообщили о своем вкладе в тушение пожара социальных сетях. «Рано утром мы получили вызов в Маммасте, где загорелся жилой дом. Прибыв на место, мы увидели печальную картину и сразу приступили к тушению. Пламя выбивалось из-под крыши».
Главный инспектор службы надзора за безопасностью Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров уже осмотрел здание до полудня. «Поскольку полиция, вероятно, начнет уголовное расследование, я не могу сейчас говорить о причинах. Могу сказать, что пожар начался с лестничной клетки второго этажа, а потом распространился на крышу и далее. По крайней мере, на данный момент все указывает на это», - отметил он.
Заместитель волостного старейшины Пыльва Койт Нук вместе со старейшиной Мартти Рыйгасом прибыли на место пожара около 11 часов. «Двое жителей дома были не очень общительны с связи с тем, что находились в состоянии опьянения, третий сказал, что пойдет к брату. Один из пьяных мужчин находился в машине и не выходил. Пожилая женщина, проживавшая в доме, была эвакуирована. Всем жителям предложена помощь, но пока они в шоке и не знают, о чем спрашивать. Они даже не знают, что осталось от их жилищ. Этот мужчина, с которым мы разговаривали, предположил, что все найдут временное убежище, но мы сказали, что если они нуждаются в помощи, пусть просто дадут знать», - заявил Нук.
Для помощи любым пострадавшим, по словам заместителя волостного старейшины, готовы эвакуационные пункты. «В данном случае первым на ум приходит Центр оздоровительного спорта Маммасте. В настоящее время у нас нет четырех социальных квартир для четырех отдельных людей - свободна только одна квартира, и она не в Пыльва», - добавил он.
Одному из жильцов сгоревшего дома жизнь спас кот, который пробежался по его лицу. «Этот мужчина ничего не говорил о сигнале дымового датчика», - отметил Нук.