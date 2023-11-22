Погибшие украинцы, съехавшие на автомобиле в озеро под Тарту, находились в состоянии алкогольного опьянения

Сообщение о происшествии в деревне Кооги Тартуской волости, расположенной в 30 километрах от Тарту, поступило в Центр тревоги вчера в 14:50, когда местный рыбак заметил торчащее из воды колесо автомобиля.

На берегу также был виден прицеп, частично ушедший под воду. Автомобиль находился на дне озера Кооги. 44-летний мужчина и 28-летний мужчина, находившиеся в автомобиле, не выжили.

Для установления точных обстоятельств происшествия было возбуждено уголовное дело и назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна была установить причину смерти погибших и определить, были ли они трезвы.