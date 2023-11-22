29 октября в деревне Кооги в Тартумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, когда два украинца на автомобиле на участке дороги между Табивере и Пуурмани съехали в озеро и погибли. Экспертиза показала, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Погибшие украинцы, съехавшие на автомобиле в озеро под Тарту, находились в состоянии алкогольного опьянения
Сообщение о происшествии в деревне Кооги Тартуской волости, расположенной в 30 километрах от Тарту, поступило в Центр тревоги вчера в 14:50, когда местный рыбак заметил торчащее из воды колесо автомобиля.
На берегу также был виден прицеп, частично ушедший под воду. Автомобиль находился на дне озера Кооги. 44-летний мужчина и 28-летний мужчина, находившиеся в автомобиле, не выжили.
Для установления точных обстоятельств происшествия было возбуждено уголовное дело и назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна была установить причину смерти погибших и определить, были ли они трезвы.
Теперь в ходе экспертизы выяснилось, что оба мужчины, находившиеся в автомобиле, были в состоянии алкогольного опьянения, причем один из них - в сильной степени. Пока не ясно, кто из мужчин находился за рулем в момент аварии, это выяснится в ходе уголовного расследования, сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.