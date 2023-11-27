«Просмотрели всю мою фотогалерею»: иностранка в шоке от проверки нарвских пограничников

«В ходе беседы она не смогла дать четких ответов о цели своей поездки, постоянно меняла свои показания и не имела соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки», - объяснил он. По его словам, эти факты и стали причиной, почему Татьяну не впустили в Эстонию и она вернулась в Россию.

Что касается проверки личных фотографий, то тут, по мнению полиции, проблемы нет. «Для подтверждения причин въезда в страну и целей пребывания иностранцы обычно сами показывают пограничникам на своих телефонах брони и билеты, необходимые для пребывания в Эстонии. В большинстве случаев все подобные документы хранятся у иностранцев в телефонах», - объяснил Сойоне. По его словам, Татьяна сама показала содержимое телефона сотруднику, но, к сожалению, никаких документов, брони или билетов, подтверждающих цель ее поездки, там не было.

«Утверждение, что сотрудник погранпункта как-то непрофессионально повел себя с иностранкой, расспрашивая, какие товары или продукты она хотела бы здесь приобрести, также не соответствует действительности», - считает он, добавляя, что сотрудник лишь объяснил женщине, какие санкции действуют в настоящее время, а также сообщил, что из Эстонии в Россию нельзя ввозить санкционные товары.