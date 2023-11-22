Миграционное давление продолжается: президент Эстонии едет на Нарвский погранпункт

Завтра утром глава государства посетит Нарвский погранпункт, который попал под миграционное давление, а затем Нарвскую эстонскую государственную гимназию. Также президент Алар Карис отправится на шахту «Эстония» и встретится с руководителями Eesti Energia и Enefit Power.

После полудня глава государства посетит школу программирования нового типа kood/Jõhvi и Кохтла-Ярвескую славянскую основную школу, в которых состоится беседа на тему перехода на эстоноязычное образование. Президент встретится с мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер и председателем горсобрания Эдуардом Одинцом.