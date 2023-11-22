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Миграционное давление продолжается: президент Эстонии едет на Нарвский погранпункт

Rus.Postimees
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Arvo Meeks

В четверг и пятницу президент Эстонии Алар Карис будет находиться в Ида-Вирумаа: он посетит Нарвский пограничный пункт и несколько школ, познакомится с Eesti Energia, встретится с местными самоуправлениями и произнесет вступительную речь на конференции по развитию сети образования.

Завтра утром глава государства посетит Нарвский погранпункт, который попал под миграционное давление, а затем Нарвскую эстонскую государственную гимназию. Также президент Алар Карис отправится на шахту «Эстония» и встретится с руководителями Eesti Energia и Enefit Power.

После полудня глава государства посетит школу программирования нового типа kood/Jõhvi и Кохтла-Ярвескую славянскую основную школу, в которых состоится беседа на тему перехода на эстоноязычное образование. Президент встретится с мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер и председателем горсобрания Эдуардом Одинцом.

В пятницу президент Карис выступит со вступительной речью на проходящей в Йыхвиском концертном доме конференции по развитию сети образования HaridusLood, которая сосредоточится на будущем школьной сети, потенциале местных самоуправлений в вопросах образования и устойчивости высококачественного образования.

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