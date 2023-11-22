Ср, 22.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

МНЕНИЕ ⟩ По коридорам Рийгикогу ползет серьезная волна пандемии

Рийна Солман
, заместитель председателя «Отечества»
Facebook
Comments 1
В Рийгикогу началось обсуждение законопроектов, связанных с вотумом доверия. Члены фракции EKRE.
В Рийгикогу началось обсуждение законопроектов, связанных с вотумом доверия. Члены фракции EKRE. Фото: Mihkel Maripuu
  • Как обычно для действующего правительства, крупица истины топится в гуще подтасовок
  • К заинтересованным группам больше даже не прислушиваются, не говоря о том, чтобы с ними считаться
  • Весной главными жертвами стали многодетные семьи, теперь люди с особыми потребностями

Волна привязанных к вотуму доверия законопроектов принимает масштабы пандемии, и страдают наиболее уязвимые слои населения, считает Рийна Солман («Отечество»).

В то время как новая волна короны набирает силу за пределами дворца на Тоомпеа, эстонскую политику одолевает волна законопроектов Партии реформ, привязанных к вотуму доверия, которая достигла масштабов политической пандемии. Эти симптомы серьезны: зараженные коалиционные политики навязывают свою волю силой, боятся заинтересованных групп, как чумы, демонстрируют пренебрежение к своим ближним, игнорируют трагедию отдельной личности – и все это с единственной целью – править.

Много передергивания, мало правды

Хорошим примером заражения с выраженными симптомами является министр социальной защиты Сигне Рийсало, которая во вторник с кафедры Рийгикогу укоряла оппозиционных депутатов, расспрашивавших ее: «Давайте посмотрим на эти законопроекты, связанные с государственным бюджетом, и честно спросите сами себя – действительно ли эти бюджеты вредны для народа Эстонии? Речь идет об изменении социального попечения – это ли вредно? Рийна Сиккут представляет следующие проекты, в которых говорится об улучшении предоставления медицинских услуг населению. Неужели эти законопроекты не то, что помогает людям?»

Как обычно для действующего правительства, крупица истины топится в гуще подтасовок. Например, изменение Закона о медицинском страховании, согласно которому матери и отцы, возвращающиеся из отпуска по уходу за ребенком, будут получать компенсацию за дни болезни и ухода на основании своей прежней зарплаты, а не минимальной зарплаты, является действительно позитивным изменением. Это также было одним из предвыборных обещаний «Отечества».

Но, к сожалению, это будет связано с вотумом доверия в зале Рийгикогу. Одна хорошая перемена подобна фиговому листку в вопросе о доверии правительству, но, в то же время, доверять этому правительству нельзя, потому что много зла делается под видом малого добра.

К заинтересованным группам больше даже не прислушиваются, не говоря о том, чтобы с ними считаться

Если у уязвимых целевых групп отбирают незначительную сумму денег, объясняя это странными общими причинами, то возникает подозрение, что это делается скорее для того, чтобы избежать публичного обсуждения. Отчаявшиеся целевые группы подавляются таким образом, что их проблемы не доходят до обсуждения в большом зале до тех пор, пока с помощью бульдозера вотума доверия уже не отгребут сумму денег, предназначавшуюся для их общего благосостояния.

В сфере юридических консультаций для людей с особыми потребностями, у них отобрали бесплатную юридическую консультацию стоимостью 40 000 евро

Привязка законопроектов к вотуму доверия препятствует парламентским дебатам, что ограничивает для оппозиции возможности высказываться, но, прежде всего, подавляет права заинтересованных групп, которые оказываются болезненно затронуты этими законопроектами.

Хорошим примером являются поддерживаемые государством рабочие места для людей с особыми потребностями, которых до сих пор было создано 400. Сейчас их осталось только 170. Особенно болезненно это поражает, например, людей с психическими расстройствами, для которых поддерживаемая работа часто является единственным лучом надежды на преодоление трудностей и единственным контактом для общения с остальным обществом.

Кроме того, в области юридических консультаций для инвалидов и людей с особыми потребностями отменили их право на бесплатную юридическую услугу стоимостью 40 000 евро для отстаивания своих прав.

Обе темы красной нитью связывает новая практика управления, согласно которой затрагиваемые стороны до сих пор не были привлечены к обсуждению. Заинтересованных группы в этом вопросе не были учтены. Значение имеет только слово чиновников, претворяющих в жизнь политическую волю министра социальной защиты. Мы имеем дело с управлением сверху вниз, а не с привлечением общества к взаимодействию. Подобных примеров становится все больше.

Выглядело гротескно то, как чиновники выражали в социальной комиссии благодарность министру, который с трудом нашел поддержку для 170 упомянутых рабочих мест. Вместо прежних 400, напоминаем. Благодарность была выражена так, как будто мы живем в советские времена. И тогда приходилось смиренно кланяться перед партийными боссами и под овации выражать благодарность за то, что они удосужились немного подумать о народе, помимо построения и прославления утопического коммунизма.

Но «немного подумав о народе», партийный босс на этот раз вдобавок пренебрег чем-то очень важным и проворонил то, что более половины заинтересованной группы осталось без важной для здоровья услуги. Те, кто действительно пострадал от этого решения, пока не смогли выступить в комиссии, поскольку до этого правительство привязало вопрос к вотуму доверия и дискуссии в Рийгикогу были прерваны.

Весной главными жертвами стали многодетные семьи, теперь люди с особыми потребностями

Мы однажды оказывались в этом положении и раньше. Это похожий почерк, который нам уже знаком по тому случаю, когда весной в ходе совершаемых действий нарушались данные прежде обещания. Как помнится, тогда рассмотрение ходатайства Союза эстонских многодетных семей состоялось только через несколько месяцев после их его подачи, и только после принятия решения о сокращении пособий для многодетных семей. Напомню, что весной для этой цели также был использован бульдозер вотума доверия, а консультации с заинтересованных группами были проведены в августе. Возникает вопрос, зачем нужно задним числом разыгрывать эту буффонаду и цирк? Чтобы посыпать соль на раны?

Многодетные и сейчас могут ощутить на себе издевательства со стороны правящих партий: осенью была отменена предназначенная для них субсидия на получение образования по интересам в размере 101 000 евро, которая выплачивалась более 15 лет с согласия всех политических партий.

Лишь весной министр социальной защиты выступал перед Рийгикогу и говорил об установлении справедливости при сокращении семейных пособий и о целенаправленном, основанном на потребностях подходе к поддержке детей. Однако не было более обоснованной и адресной меры, чем поддержка многодетных семей в получении образования по интересам, предназначенная только для школьников и только для семей с четырьмя детьми, потому что на большее ста тысяч евро было бы недостаточно. Мы еще раз видим, насколько далеки слова и действия Партии реформ...

Уважаемые члены коалиционных партий, позвольте мне спросить вас, каковы ваши приоритеты? Вы экономите деньги за счет самых слабых, вы отбираете маргинальные суммы у людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями, отнимаете у многодетных семей образование по интересам, чтобы потом по крупице предоставлять это, и представлять себя героями на бюджетных переговорах. Это все постыдно и подло.

Повышение налогов посредством вотума доверия и без какого-либо анализа воздействия, без размышлений о последствиях при нынешней геополитической турбулентности кажется совершенно опасной авантюрой. Однако обещание о так называемом налоговом горбе (неравном налогообложении – прим. ред.) связано с самым дорогим предвыборным обещанием Партии реформ. Ради этого с помощью Закона о государственном бюджете из бюджета ежегодно теряется 400 миллионов евро – и обратите внимание на закономерность! – при полном пренебрежении парламентскими дебатами.

Вещи, подобные тому, что коалиционные партии сейчас проводят в зале Рийгикогу, не обсуждались перед состоявшимися в марте выборами. Премьер-министр и министр финансов от Партии реформ говорят о приведении государства в порядок, но на самом деле все государство безответственно переворачивается кверху дном. Простых людей обманули, уязвимые целевые группы разгромили, предпринимателей не слушают. Вовлечение заинтересованных групп превратилось в способ их обмана путем искажения слов, и в объект авантюр правительства.

В Рийгикогу началось обсуждение законопроектов, связанных с вотумом доверия. Автор статьи-мнения – Рийна Солман.
В Рийгикогу началось обсуждение законопроектов, связанных с вотумом доверия. Автор статьи-мнения – Рийна Солман. Фото: Михкель Марипуу

Последствия и решение

Подводя итог вышесказанному, каковы будут наихудшие последствия происходящего сейчас в Рийгикогу? В Эстонском государстве ухудшится благосостояние у всех. Но самыми большими жертвами действий правительства являются семьи с детьми. Прежде всего, многодетные семьи, живущие в сельской местности, чьи средства к существованию и условия жизни больше всего страдают от повышения налогов и сокращений финансирования.

Пострадает региональное политическое положение людей и компаний за пределами Таллинна, Тарту и Харьюмаа. Сегодняшнее правительство делает все, чтобы жизнь на окраинах Эстонии, где красивейшая природа и много места для воспитания детей, стала финансово невозможной.

Каково решение? Мы преодолели коронакризис, и есть решения и для политического кризиса. Есть простое лекарство от политической пандемии: нужно прочесть конституцию, увидеть угрозу парламентарному устройству нашего государства в практике привязки законопроектов к вотуму доверия, и всем вместе нажать на красную кнопку. Верхушке Партии реформ должен быть дан четкий сигнал: беспечно ухудшая жизнь каждого эстонца, мы не можем и не должны продолжать в том же духе.

Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Наверх