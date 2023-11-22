МНЕНИЕ ⟩ По коридорам Рийгикогу ползет серьезная волна пандемии

К заинтересованным группам больше даже не прислушиваются, не говоря о том, чтобы с ними считаться

Если у уязвимых целевых групп отбирают незначительную сумму денег, объясняя это странными общими причинами, то возникает подозрение, что это делается скорее для того, чтобы избежать публичного обсуждения. Отчаявшиеся целевые группы подавляются таким образом, что их проблемы не доходят до обсуждения в большом зале до тех пор, пока с помощью бульдозера вотума доверия уже не отгребут сумму денег, предназначавшуюся для их общего благосостояния.

В сфере юридических консультаций для людей с особыми потребностями, у них отобрали бесплатную юридическую консультацию стоимостью 40 000 евро

Привязка законопроектов к вотуму доверия препятствует парламентским дебатам, что ограничивает для оппозиции возможности высказываться, но, прежде всего, подавляет права заинтересованных групп, которые оказываются болезненно затронуты этими законопроектами.

Хорошим примером являются поддерживаемые государством рабочие места для людей с особыми потребностями, которых до сих пор было создано 400. Сейчас их осталось только 170. Особенно болезненно это поражает, например, людей с психическими расстройствами, для которых поддерживаемая работа часто является единственным лучом надежды на преодоление трудностей и единственным контактом для общения с остальным обществом.

Кроме того, в области юридических консультаций для инвалидов и людей с особыми потребностями отменили их право на бесплатную юридическую услугу стоимостью 40 000 евро для отстаивания своих прав.