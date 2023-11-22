Галерея ⟩ Интерьер таллиннского автовокзала украсило произведение искусства

В среду, 22 ноября, на таллиннском автовокзале появилась картина. Самая настоящая картина маслом большого размера, принадлежащая кисти талантливого художника Маури Гросса «Равноденствие». Для нее нашли подходящее место - пустая стена над лестницей, ведущей к банкоматам и камере хранения, буквально ждала, чтобы на ней появилось что-то яркое, эмоциональное и впечатляющее.

«Наступили темные пасмурные дни, когда солнце стоит низко над горизонтом, - сказал, открывая вернисаж одной картины, собственник предприятия Хуго Осула. - Картина Гросса, как взрыв летних эмоций, предлагает визуальное наслаждение.

В картине есть все – фактура, лазерные поверхности, фотореализм, соцреализм и случайная абстрактная композиция. Мотив произведения предсказуем, но четко выражены растительные формы – стебли, листья, цветы, земля. Это настоящий растительный салют!»

Маури Гросс окончил Эстонскую академию художеств по специальности «сценография». В основном он занимается живописью, но также работает в области графического дизайна и дизайна интерьеров, является членом Союза художников Эстонии и с 1991 года участвует в персональных и групповых выставках и художественных проектах.