Галерея ⟩ Интерьер таллиннского автовокзала украсило произведение искусства

Компания «T grupp OÜ» неоднократно предлагала путешественникам и гостям города разнообразную культурную программу. С проектом «Культурные прогулки по автовокзалам» знакомы жители Эстонии и, конечно, туристы: на автовокзалах страны работали бесплатные библиотеки, открывались выставки и проводились фестивали.
В среду, 22 ноября, на таллиннском автовокзале появилась картина. Самая настоящая картина маслом большого размера, принадлежащая кисти талантливого художника Маури Гросса «Равноденствие». Для нее нашли подходящее место - пустая стена над лестницей, ведущей к банкоматам и камере хранения, буквально ждала, чтобы на ней появилось что-то яркое, эмоциональное и впечатляющее.
«Наступили темные пасмурные дни, когда солнце стоит низко над горизонтом, - сказал, открывая вернисаж одной картины, собственник предприятия Хуго Осула. - Картина Гросса, как взрыв летних эмоций, предлагает визуальное наслаждение.
В картине есть все – фактура, лазерные поверхности, фотореализм, соцреализм и случайная абстрактная композиция. Мотив произведения предсказуем, но четко выражены растительные формы – стебли, листья, цветы, земля. Это настоящий растительный салют!»
Маури Гросс окончил Эстонскую академию художеств по специальности «сценография». В основном он занимается живописью, но также работает в области графического дизайна и дизайна интерьеров, является членом Союза художников Эстонии и с 1991 года участвует в персональных и групповых выставках и художественных проектах.
В картине Pööripäev - «Равноденствие» - есть загадка, которую будет достаточно трудно разгадать пробегающим мимо пассажирам. Поэтому мы надеемся, что, узнав, в чем же секрет, многие из вас захотят приостановить свой бег и вглядеться в произведение искусства повнимательнее. Картина состоит из 36 небольших квадратных картин, соединения которых на первый взгляд незаметны, но при ближайшем рассмотрении можно заметить стыки. Художник сделал это намеренно, придумав 36 путешествий, чтобы объединить их затем в одно целое - путешествие в лето.