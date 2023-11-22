Еврокомиссия одобряет план бюджета Эстонии: финансы в порядке

Во вторник Еврокомиссия запустила цикл координации экономической политики на 2024 год (так называемый европейский семестр), в рамках которого определяются общие экономические приоритеты ЕС и предлагаются политические рекомендации для стран-членов на следующий год.
Комиссия оценила соответствие бюджетных планов на 2024 год рекомендациям Совета ЕС от июля 2023 года. В целом комиссия считает, что бюджетные планы Кипра, Эстонии, Греции, Испании, Ирландии, Словении и Литвы соответствуют данным рекомендациям Совета.