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Еврокомиссия одобряет план бюджета Эстонии: финансы в порядке

rus.postimees.ee
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Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Фото: OLIVIER MATTHYS

Бюджетный план Эстонии на 2024 год соответствует рекомендациям Еврокомиссии от июля этого года, следует из обзора Еврокомиссии.

Во вторник Еврокомиссия запустила цикл координации экономической политики на 2024 год (так называемый европейский семестр), в рамках которого определяются общие экономические приоритеты ЕС и предлагаются политические рекомендации для стран-членов на следующий год.

Комиссия оценила соответствие бюджетных планов на 2024 год рекомендациям Совета ЕС от июля 2023 года. В целом комиссия считает, что бюджетные планы Кипра, Эстонии, Греции, Испании, Ирландии, Словении и Литвы соответствуют данным рекомендациям Совета.

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