ФОТО ⟩ Совершавший обгон BMW съехал в кювет и перевернулся

Авария произошла, когда BMW, двигавшийся в направлении Тарту, потерял контроль во время обгона, съехал с дороги вправо и перевернулся.

Скорая помощь доставила женщину в больницу на осмотр. Водитель была трезва, имела водительские права и использовала средства безопасности. Шины автомобиля соответствовали требованиям, сообщает Лыунаская префектура.

«Зимой, водя машину, нужно учитывать, что дороги скользкие, и поэтому тормозной путь значительно длиннее, - сказал глава патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадис Соекаруск. - Конечно, при плохих погодных условиях на дорогах не стоит стремиться к максимально разрешенной скорости. Ограничение скорости не является основным правом, и всегда рекомендуется ехать медленнее при сложных погодных условиях и плохой видимости».

Глава патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадис Соекаруск. Фото: Arved Breidaks

Соекаруск добавил, что зимой важно запланировать больше времени на поездку. «Самое главное - это поведение водителя, учет дорожных условий и выбор соответствующей скорости. Водители склонны переоценивать свои способности. Многие думают, что умеют водить машину зимой, но реальность такова, что первый гололед всегда приходит неожиданно», - сказал глава патрульной службы.

«Поэтому самое важное для безопасного перемещения из одной точки в другую - это изменение стиля вождения в соответствии с погодными условиями и готовность к гололеду. Безопасное прибытие в пункт назначения - в руках каждого водителя», - отметил он.