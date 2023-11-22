Рийгикогу принял первый из привязанных к вопросу о доверии правительству законопроектов

Правящая коалиция увязала несколько законопроектов с вопросом о доверии правительству - это означает, что голосование по поправкам к законопроектам не будет проводиться, и законопроекты поступят на окончательное голосование сразу после выступлений представителей фракций и прений.

Первый законопроект, связанный с вопросом о доверии правительству, - инициированный правительством проект закона «О внесении изменений в Закон "О социальной защите населения" и другие законы». После почти двухдневного рассмотрения Рийгикогу принял его в среду днем 58 голосами «за» при 35 «против».

Согласно принятому закону, поддержка репатриантов из-за рубежа будет прекращена. Пособие больше не будет выплачиваться лицам, обосновавшимся в Эстонии после начала 2024 года. В настоящее время пособие возвращенцам получают 36 человек.

Закон устанавливает принцип, согласно которому при выплате денежного пособия организация, предоставляющая пособие, имеет право перечислять все пособия на единый банковский счет получателя.

В настоящее время в Эстонии насчитывается чуть более 1400 человек, получающих различные пособия на разные счета. Закон также предусматривает, что если получатель уже получает часть пособий на расчетный счет, то Департамент социального страхования больше не будет организовывать получение других пособий, например, пенсий, по почте.