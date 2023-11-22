Последняя попытка? Решение о забастовке учителей может быть принято на следующей неделе

На прошлой неделе Виркебау отправил предложение Союзу работников образования и Министерству образования о введении с нового года двух минимальных заработных плат для учителей.

Согласно предложению, минимальная заработная плата учителей общеобразовательных школ, соответствующих требованиям квалификации педагога, увеличится на 76 евро или на 4,3 процента и составит 1825 евро в месяц. У тех учителей, у которых еще нет квалификации педагога, минимальная заработная плата увеличится на 31 евро или на 1,77 процента, что составляет 1780 евро в месяц. По данным Виркебау, около 3500 учителей не имеют квалификации.