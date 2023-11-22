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Последняя попытка? Решение о забастовке учителей может быть принято на следующей неделе

Александра Саарнийт
, журналист
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10 ноября прошла предупредительная забастовка учителей.
10 ноября прошла предупредительная забастовка учителей. Фото: Marianne Loorents

Государственный примиритель Меэлис Виркебау выразил надежду, что на следующей неделе на встрече по примирению учителей и государства наконец удастся достичь соглашения. Если этого не произойдет, учителя могут назначить дату забастовки.

На прошлой неделе Виркебау отправил предложение Союзу работников образования и Министерству образования о введении с нового года двух минимальных заработных плат для учителей.

Согласно предложению, минимальная заработная плата учителей общеобразовательных школ, соответствующих требованиям квалификации педагога, увеличится на 76 евро или на 4,3 процента и составит 1825 евро в месяц. У тех учителей, у которых еще нет квалификации педагога, минимальная заработная плата увеличится на 31 евро или на 1,77 процента, что составляет 1780 евро в месяц. По данным Виркебау, около 3500 учителей не имеют квалификации.

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